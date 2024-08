Técnico de Colombia contó la verdad y dijo por qué no convoca a Yoreli Rincón

Ángelo Marsiglia, entrenador de la selección de mayores, respondió a la pregunta que hacen todos los colombianos y contó por qué Yoreli no es considerada en las convocatorias a torneos oficiales y duelos amistosos.

Hasta ahora ningún miembro del cuerpo técnico se había referido al respecto, hasta que Marsiglia expuso la razón en entrevista con RCN Radio Cali . “Yo no desconozco que Yoreli Rincón es una gran jugadora, pero tuve un corto tiempo de preparación, y preferí llevar las que ya conocía”, declaró.

Ángelo Marsiglia, director técnico de la Selección Colombia. | Foto: FIFA via Getty Images

Al igual que ella, otras jugadoras como Natalia Gaitán e Isabela Echeverri vivieron en carne propia el hecho de ser figuras en sus clubes a nivel internacional y no ser convocadas sin razón aparente.

Una de las principales apuntadas por la crítica generalizada fue Catalina Usme, quien semanas antes de las olimpiadas había restado importancia a la no convocatoria de quien fuera su compañera en varias de las primeras batallas que libró la Tricolor.

Catalina Usme vs. Yoreli Rincón

“Eso es un tema que no nos compete a nosotras. Yo nunca he escuchado de temas de vetos en la Federación. Es un tema que hemos hablado muchas veces y realmente no nos compete. Hay un cuerpo técnico y una dirigencia que son los que al final deben elegir las jugadoras y nuestro rol es solo jugar”, dijo Usme durante un diálogo con el programa Deportes sin tapujos en mayo de este año.