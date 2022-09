Teófilo Gutiérrez se confesó y reveló cuál es su sueño con la Selección Colombia

En medio del mal momento que vive el Deportivo Cali, que ocupa actualmente el último lugar de la Liga BetPlay, este jueves 29 de septiembre, su referente, Teófilo Gutiérrez, atendió a los medios de comunicación en el que se refirió a varios temas, entre los que se destacó la actualidad del cuadro azucarero y el futuro de su carrera deportiva, ya que cada vez ve más cerca el retiro del fútbol profesional.

En primera medida se refirió al duro momento que vive en el Cali y a la invasión ocurrida en el estadio Doce de Octubre, cuando los hinchas ‘verdes’ ingresaron a la cancha molestos por los malos resultados del equipo, lo que desencadenó el despido del técnico Mayer Candelo.

“Son gajes del oficio, es la vida del futbolista, que por momentos hay que saber manejarla, se disfruta también. Es una enseñanza lo que vivimos nosotros, cuando estás bien o cuando las cosas no salen, hay que asumirlo con altura y nivel. La hinchada siempre quiere que uno gane, siendo muy exigente como todas, pero estamos acá para revertir la situación y todo mejore”, afirmó Teo.

El delantero, quien tuvo un paso importante por la Selección Colombia, durante una rueda de prensa dedicó un tiempo para hablar más tranquilamente sobre su futuro, si ya ve cerca el final de su carrera deportiva y qué será de él una vez finalice su vida deportiva. La respuesta sorprendió a propios y extraños.

“Todavía no he pensado en el retiro, pero si algún día soy técnico me gustaría dirigir al Deportivo Cali y a la Selección Colombia”, aseguró Teófilo Gutiérrez, sorprendiendo sobre todo por mencionar su sueño de ser el seleccionador nacional. Gutiérrez tiene 37 años, por lo que no estarían muy lejos el momento en el que se le pueda ver como entrenador, una vez se retire del fútbol profesional.

Finalmente, el jugador, que disputó el Mundial de Brasil 2014, reafirmó su compromiso con el Deportivo Cali y aseguró que se siente feliz de estar en el cuadro azucarero, por lo que respetará su contrato, desmintiendo los rumores que indicaban que el barranquillero estaba buscando la manera de irse de los verdiblancos.

Jorge Luis Pinto, posible nuevo entrenador del Cali

Los rumores cada vez se hacen más fuertes y acercan de manera acelerada a Jorge Luis Pinto con el Deportivo Cali, un cambio en el banquillo del cuadro verde que podría representar el renacer del conjunto azucarero, luego de casi un año de completos fracasos y malas decisiones.

El propio entrenador santandereano tuvo que activar sus redes sociales y aclarar que existen conversaciones, pero no se ha llegado a un acuerdo de manera oficial. “Aunque es cierto que hemos tenido acercamientos y conversaciones, no es verdad que ya tengamos un acuerdo sellado con los directivos del Deportivo Cali”, escribió el ex-Millonarios durante este miércoles.

“Rumores de redes sociales no corresponden a la realidad. Invito a los hinchas a ser más rigurosos con esta clase de contenidos”, completó al respecto de un comunicado que estuvo rondando por varias cuentas partidarias del cuadro verdiblanco.

Sin embargo, lo escrito un día antes fue una manera de llamar a la calma y ahora, un día después en conversación con Blu Radio, el mismo Pinto aceptó que ya hubo reuniones con los directivos verdes para organizar todo de cara al nuevo proceso:

“Hoy planificamos una reunión con el presidente Mena, que estuvo aquí en Bogotá, nos reunimos tres horas, conversamos sobre toda la temática, le presenté mi idea, la nómina del presente y futuro, el cuerpo técnico y otros detalles”.

“Después de una reunión de ellos con el Comité Ejecutivo, habrá una decisión”, a su vez dio a conocer que, tras su conversación con el directivo, este presentará su plan ante los otros dirigentes para que se dé el anuncio final.

Nada ajeno a la oportunidad de que en los próximos días podría confirmarse, señaló: “Me gusta el reto, es bravo. La nómina del presente, evaluarla, mirar qué nos quedamos y qué problemas de contrato hay con los jugadores”.

“Si se puede colaborar para que vuelva a su estatus deportivo, entonces me gusta (...) Me seduce que es una gran institución, en donde uno puede trabajar bien”, añadió el santandereano.