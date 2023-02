“Tiene que asumir la multa y trabajar para que la pague”: papá de Alejandro Montenegro, agresor de Daniel Cataño

Dairo Montenegro, padre del hincha agresor, aclaró que no es un empresario adinerado.

Apenas se conoció la noticia de la demanda que va a emprender Alejandro Montenegro contra Daniel Cataño por lesiones personales, sin importarle que él fue el agresor inicial del jugador, SEMANA se comunicó con Dairo Montenegro, papá del violento hincha del Tolima, para preguntar su opinión.

En una comunicación corta y escueta, el padre de Alejandro pidió a los medios no llamarlo delincuente y prefirió no opinar sobre el proceso legal que su hijo, de 21 años, estudiante de administración de empresas y padre de una hija, emprenderá.

“Lo demandaré por lesiones personales porque de todas maneras el golpe que recibí siempre es grave”, confirmó Alejandro a Noticias Uno.

El padre de Alejandro pidió a los medios no llamarlo delincuente y prefirió no opinar sobre el proceso legal que su hijo, de 21 años, estudiante de administración de empresas y padre de una hija, emprenderá. - Foto: Captura video @Mayotrujillo

Sin embargo, a este medio le dejó claro que no es un hombre adinerado, simplemente un comerciante de Ibagué con una miniempresa de pegantes cerámicos, pinturas, estucos, que apenas está creciendo; y aunque ha hecho mucho esfuerzo por salir adelante, él no va a reunir plata para pagar los más de 20 millones de pesos que debe su hijo.

“Me siento en peligro. No soy un gran empresario ni estoy tapado en plata. No soy rico. Es muy irresponsable eso porque estamos en un país que secuestran”, agregó.

“En la multa, él tiene que asumir y trabajar para que la pague. Lo apoyo moralmente como papá”, precisó.

Alejandro Montenegro y las autoridades. - Foto: Alcaldía de Ibagué

El fanático, en condición de libertad, aseguró que teme por su vida, pues ha recibido un sinnúmero de amenazas en su contra.

“Son las consecuencias de mis actos y hoy en día mucha gente me escribe. Me amenazan muchos hinchas de Millonarios. Quisiera disculparme con esos hinchas que viajaron hasta Ibagué y pagaron su boleta y su viaje”, manifestó Alejandro Montenegro.

Por su parte, Cataño fue expulsado antes de iniciar el encuentro por Wilmar Roldán tras reaccionar de manera violenta al defenderse del ataque. El tribunal encargado de las sanciones en el fútbol aplicará una sanción al volante y también a la plaza.

Mientras tanto, hubo una reunión de capitanes convocada por ACOLFUTPRO, asociación de futbolistas profesionales en Colombia,

“Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con nuestro compañero Daniel Cataño, quien fue agredido por un vándalo en el campo de juego del estadio de Ibagué y no aceptamos cualquier tipo de sanción que le llegaran a imponer las comisiones disciplinarias de la Dimayor y de la FCF”, indicaron.

Daniel Cataño salió expulsado luego de responder a la agresión del hincha del Tolima - Foto: Captura Win Sports

Cataño le salió a deber; hincha que lo golpeó pide que acepte su error: “Me dañaron la imagen”

Alejandro Montenegro admitió que cometió un error al atacar al antioqueño. Sin embargo, señaló que el futbolista también se equivocó.

“El tema es aceptar todos los errores. No podemos limpiar a una persona y a la otra le dañamos la imagen. En ningún momento me estoy salvando de culpas. En el momento es algo que pasa, es algo inexplicable, yo mismo siento cabeza”, indicó inicialmente en Blu Radio.

Luego, sentenció: “Yo no odio a Cataño, nunca lo he dicho. Odiar a una persona es algo extremo. Para mí él cometió un error como futbolista, que lo puede cometer cualquier persona. Es la forma de ser de él, hay que ‘mermarle’ con la hinchada, que se sienten dolidos. Me dañaron la imagen”.