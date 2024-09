Tino Asprilla expone a Néstor Lorenzo y dice la razón por la que no convoca a Miguel Borja; “Es por eso”

“ Yo creo que Miguel Ángel Borja nunca le ha gustado al entrenador, para el fútbol que le gusta a Lorenzo, Borja no encaja . Eso lo ha demostrado. En la Copa América lo usó poco, en el tercer partido, cuando ya estábamos clasificados jugó poco. Borja no encaja y me imagino que es por eso que no lo llama ”, dijo en Blog Deportivo de Blu Radio .

El Tino también habló del llamado de James, quien llega sin ritmo a la Selección. “Si yo fuera compañero de James no me gustaría, porque yo me esfuerzo en mi equipo, trabajo duro, me entreno y después el entrenador lo llama, pues yo no me enojaría con James, porque no tiene la culpa, pero sí con el entrenador”, sentenció.