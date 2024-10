Tío de Rafael Nadal cuenta en SEMANA la verdad detrás del éxito del tenista: “Yo le decía de pequeño”

“Hola a todos. Estoy aquí para anunciaros que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, especialmente los dos últimos. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones, lo que me ha llevado a tomar esta decisión. En esta vida todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado a poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga. Y mucho más exitosa de lo que jamás pudiera imaginar. Me hace mucha ilusión que mi último torneo sea la Copa Davis representando a mi país. En Sevilla era una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional, pues fue la final de Sevilla en 2004″, dijo Nadal en un video en el que anunciada su retiro del tenis.