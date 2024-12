"Aun no hemos ganado nada", declaró el entrenador francés del líder Real Madrid Zinédine Zidane este miércoles en rueda de prensa, antes de recibir al Getafe el jueves en la 33ª jornada de LaLiga.

"Quedan seis partidos, 18 puntos. Matemáticamente, hasta que seamos campeones, no puedes decir nada. Estamos bien, pero hay que seguir. Los rivales van a hacer todo lo posible para ganar esta liga. Nada de confianza, nada de decir que esto se acabó. Para nada", afirmó Zidane.

"Además, he vivido como jugador esta situación. Y yo hablo también de una cosa que he vivido, de una experiencia. Y los jugadores saben muy bien que aun no hemos ganado nada", añadió.