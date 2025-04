Técnico que desterró a James Rodríguez en Rayo Vallecano fue premiado: esto le dio el club

Aunque el 10 colombiano demuestre que la calidad de sus mejores épocas está intacta, hay algunos que no la valoran. Uno que no fue capaz de saber cómo emplearla en el Rayo Vallecano, fue Iñigo Pérez.

James Rodríguez no tuvo lugar en Rayo Vallecano. | Foto: Getty Images

Al principio que se trataba de un tema de adaptación, pero regresó con el más alto nivel y, por eso, el entrenador no lo tenía tan en cuenta.

Ya con varios partidos transcurridos se evidenció que no se trataba de algo normal, y el tiempo acabó dando la razón con la salida de James de España.

Solo 136 minutos en LaLiga, sumados a 69 en Copa, la mayor parte de estos empezando como suplente , certificaron que Rodríguez no era del más mínimo gusto de Iñigo Pérez.

La historia para el cucuteño se repetía, otro entrenador que prescindía de usarlo porque no le gustaba su juego. En el plantel buscaba otro tipo de futbolistas más adaptados al balompié moderno y James no es de esos.

En medio de un clima enrarecido, sin respuestas certeras a por qué no usarlo, al final James decidió rescindir su contrato e irse en busca de otras opciones.

Premian a quien desterró a James de España

Iñigo Pérez jamás logró responder a los interrogantes de por qué no usó el talento de James. Días después de que llegara a México, solo dio a entender que no comprendió como usarlo: “No he sido capaz de sacar lo mejor de él”, dijo.