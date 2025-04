Se le confirmó a James Rodríguez que jugará el Mundial de Clubes: destapan bombazo

James Rodríguez saldría de Club León e iría a Pachuca para jugar el Mundial de Clubes 2025 que se va a llevar a cabo en Estados Unidos. Esto se podría dar si el TAS, en los primeros días de mayo, ratifica que la fiera no hará presencia en el torneo.

“Ante la posibilidad de que Club León no participe en el Mundial de Clubes 2025, a espera de la resolución del TAS a principios de mayo, los Tuzos contemplan reforzarse con el colombiano James Rodríguez ”, reseñó el portal.

“No voy a descubrir nada describiendo a los conductores de una organización sospechada de irregularidades, me parecieron imprudentes, innecesarias, convenientes, no puede expresarse en un supuesto reemplazo sin esperar la resolución, sus palabras tienen un peso, no debió expresarse, debió ser neutro ante la resolución del TAS”, expresó el DT.