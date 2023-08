Un campeón mundial de Argentina oficializó el refuerzo de un colombiano; los hinchas estallaron de emoción en las redes sociales

La bolsa de jugadores no para de hacer sus movimientos para sumar en cada equipo a los que esperan lleguen como refuerzos de cara a la temporada que inició para el último semestre de 2023. Es así como un mediocampista colombiano, que se coronó con el título de Liga colombiana en 2016 con Independiente Santa Fe y en 2021 con Deportes Tolima, fue oficializado por un grande argentino.

Sobre su llegada como refuerzo de Vélez, el jugador manifestó: “Es un paso importante, estoy seguro de que tomé la mejor decisión de venir a un club donde me querían hace tiempo, hace muchos años y hoy Dios me da la oportunidad de estar aquí, esperemos contrarrestar ese cariño de la misma forma”.

“Siempre he visto a Vélez como un equipo importante, grande, que ha conseguido cosas muy gratificantes para el fútbol argentino. Me llena de orgullo, me llena de ilusión y esperamos construir una linda historia” añadió.