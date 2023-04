Yerry Mina no tendría final feliz en Everton: revelaron su suerte para el final de temporada

Para Colombia la salida de nuevos talentos en el fútbol es algo sumamente importante, pues esos nombres que se destacan desde jóvenes, son los que en el mañana nutrirán el equipo nacional. En su momento, Yerry Mina fue uno de esos nombres que llamó la atención cuando permanecía en la liga local y ya destacaba.

La carrera de este zaguero de gran talla inició en el Deportivo Pasto y, posteriormente, siguió en el Independiente Santa Fe donde logró los primeros títulos de su carrera deportiva. Una vez fue campeón en un cuadro histórico del país, clubes de Sudamérica como Palmeiras se fijaron en él para llevárselo a disputar torneos internacionales y la exigente liga local de Brasil.

Tras dos buenos años en el país vecino (2016-2017), donde también estuvo presente para la Selección Colombia, se dio el traspaso al fútbol de élite en Europa. De manera sorpresiva, el poderoso Barcelona posó sus ojos en Yerry Mina quien llegaba a compartir nómina con figuras del talante de Lionel Messi y Sergio Busquets, entre otros.

Aunque al principio se pensó que tenía todo para triunfar en el conjunto ‘culé', la historia del colombiano en el fútbol de España duró menos de lo esperado. Fue apenas un año, todo el 2018 donde solo pudo jugar en seis oportunidades, cinco de esas actuaciones en liga y una en copa, que representó su único gol desde el punto penal.

- Foto: AFP

En el Barcelona, al ver que su contratación había sido un error, decidieron dejarlo salir con rumbo a otro club que quisiera tenerle. El equipo que apareció para Mina fue el Everton de la Premier League, un equipo de media tabla que en el último tiempo no peleaba por torneo en Inglaterra, pero que le significaría una titularidad casi asegurada al defensor nacido en Guachené.

Durante su primer año, el cafetero estuvo en un periodo de adaptación a una liga y a un fútbol sumamente exigente, aunque no se le vio en plenitud de condiciones estuvo presente en 15 compromisos alcanzando a debutar con un gol. Su segunda y tercera campaña fueron las mejores hasta el momento, con 33 y 29 apariciones, además, de 5 tantos sumados en los dos años.

Lastimosamente tras ese par de años buenos, desde 2021 su rendimiento ha estado en caída libre y hasta la fecha, no se le ve recuperación. Acompañado por el infortunio de las múltiples lesiones, en dos años no ha podido pasar de 20 partidos jugados, siendo la 2022/2023 la campaña más pobre de su carrera deportiva.

Aunque en Everton han sido sumamente pacientes con él, parece que al término de la presente temporada el vínculo se terminará y Mina, de 28 años apenas, deberá buscar dónde seguirá su carrera deportiva. Aún sin confirmación oficial, el periodista Nicolò Schira reveló en Twitter que “Yerry Mina dejará Everton como agente libre”.

Yerry Mina con Frank Lampard en duelo de Everton con Wolves. - Foto: Getty Images

La noticia no parece ser sorpresiva para Colombia, pues ante el bajo aporte del defensor para su club, ya se había escuchado que los toffes no tendrían la menor intención de renovar su vínculo. Además, Everton sufre en el cierre de la actual campaña por estar cerca de los puestos de descenso que, de consumarse, obligarían al equipo a despojarse de jugadores que no aporten.

Hacia finales de 2022, desde Italia se dijo que un club tenía interés en el colombiano. El equipo al que se referían era la Roma, dirigida por José Mourinho, que tendría en Mina al sexto colombiano en su expediente tras haber dirigido a Iván Ramiro Córdoba, Nelson Rivas, Juan Guillermo Cuadrado, Falcao y Dávinson Sánchez.

Por otra parte, otros medios dijeron que el colombiano era del gusto del Inter de Milán: “El perfil de Yerry Mina podría acabar, por tanto, en el visor, central del Everton. El jugador colombiano, asociado repetidamente con clubes italianos”.