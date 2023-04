Junior puso en aprietos a ‘Bolillo’ Gómez en los minutos finales ante Jaguares: ‘De las ...’

- Foto: Captura de pantalla: You Tube DIMAYOR, rueda de prensa minuto 12:47

- Foto: Captura de pantalla: You Tube DIMAYOR, rueda de prensa minuto 12:47

Desde tiempo atrás, se ha sabido que Hernán Darío Gómez es un personaje particular del fútbol colombiano, siempre suele sorprender con su manera de ser y en algunas ocasiones, las respuestas a cuestionamientos son inesperadas.

Actualmente, dirigiendo al Junior de Barranquilla, se le ha visto tener una que otra reacción aireada con sus jugadores, debido a que estos ejecutan de mala manera determinada acción y desatan su ira. Recientemente, el atacante Luis Sandoval lo hizo molestar y emitir un “malp...”, producto de un cobro de un tiro penal que pudo significar victoria para los rojiblancos.

Días atrás, recién cuando empezaba su mandato en Barranquilla, fue Fredy Hinestroza quien desató la rabia del entrenador, por patear un balón sin sentido por los aires del Metropolitano. El antioqueño, aunque trata de contenerse, no puede aceptar esas fallas de sus dirigidos y posteriormente los reprende.

Durante el más reciente sábado en la noche, por fortuna todo o casi todo salió de la manera que ‘Bolillo’ lo planteó, ganaron ante Jaguares por la fecha 15 de la liga colombiana, teniendo paciencia para alcanzar el triunfo en la segunda parte con un gol agónico.

Carlos Bacca pasó un partido más sin marcar con Junior. - Foto: Dimayor

Aunque celebró todo el juniorismo, Jaguares sobre el último minuto del partido tuvo una opción clarísima de gol, tanto que esta pegó en el palo y para fortuna de los locales, terminó el rebote en las manos del golero Jefferson Martínez, quien acabó el sufrimiento de los ‘tiburones’.

Sobre esa jugada en particular, el entrenador fue consultado en la rueda de prensa postpartido, allí no utilizó palabra alguna para describir lo que sintió en ese momento de tensión, no obstante, un gesto característico del día a día en Colombia, dio a entender su padecimiento que lo tuvo literalmente ‘de las ...’.

🎙️¿Profe cómo vivió esa última jugada de Jaguares que pegó en el palo?



🤣 El Profe: pic.twitter.com/HQxRYIABvr — Toque Sports (@ToqueSports) April 23, 2023

Tras esa respuesta, tanto periodista que acudieron a la rueda de prensa como el mismo entrenador, no pudieron contener las risas por la inesperada respuesta de Gómez. Cabe recordar que de haber entrado ese balón, Junior no estaría celebrando la victoria con la que se metió en la pelea por las finales a escasas fechas del final.

Agónico triunfo en Barranquilla

Hasta hace un par de semanas nadie creía que la resurrección del Junior de Barranquilla podría darse en liga colombiana. El equipo al que llegó ‘Bolillo’ Gómez para mejorarle la cara, era último cuando el antioqueño decidió asumir el reto. Preocupado tras su debut, el entrenador aseguró que con trabajo lograría demostrar el verdadero potencial que tenía la plantilla.

'Bolillo' Gómez debutó con empate ante Santa Fe en su nuevo reto con Junior. - Foto: Dimayor

Actualmente, ha pasado más de un mes bajo el nuevo proceso y las palabras de Hernán Darío están cumpliéndose. Este sábado en el Metropolitano de Barranquilla, su onceno tenía la posibilidad de volver a ganar y así, acercarse de manera contundente a los ocho clasificados para aumentar las chances de jugar las finales.

El objetivo del triunfo se cumplió, aunque el único gol que les dio la victoria llegó en el epílogo del compromiso, fue suficiente para sumar tres puntos vitales que meten a los rojiblancos en la pelea. El zapatazo certero de Edwin Herrera al 77′, fue toda virtud del lateral derecho que aprovechó un rebote de Jaguares para el 1-0 final.

Junior de Barranquilla de 'Bolillo' Gómez, alcanzó el sexto triunfo de la temporada. - Foto: Twiiter: @JuniorClubSA

Los de Montería corrieron con la mala suerte de un Edwin Herrera inspirado a menos de 15′ del final. El lateral derecho que suele apoyar las aproximaciones ofensivas de su equipo, estuvo parado en el lugar correcto para beneficiarse de un rebote y sobre el borde del área, impactar rasante al palo izquierdo que ayudó a entrar el balón.