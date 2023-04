Baldomero Perlaza revela detalles sobre su relación con Los del Sur, la famosa barra de Atlético Nacional: “no me querían”

Actualmente, Atlético Nacional atraviesa un mal momento en la relación con su hinchada, disgusto que escaló y se ha convertido en una gran polémica. Entre directivos y aficionados, en este caso la barra brava Los del Sur, en los últimos días se han sacado ‘los trapitos al aire’ y queda claro que hay un conflicto interno difícil de solucionar.

Después de lo sucedido el domingo 16 de abril en el Atanasio Girardot, cuando algunos hinchas saltaron de las gradas para intentar ingresar a la cancha, Atlético Nacional ha tenido días bastante agitados con participación en Copa Libertadores y temas administrativos como someterse a la sanción interpuesta por la Dimayor.

Al final, además de empañar lo que iba a ser el espectáculo en el partido ante América de Cali, ese sector de la afición afectó a su equipo porque lo obligó a irse a jugar a otra ciudad en el torneo internacional y ahora el equipo deberá pagar una multa, así como unas fechas de sanción sin público.

Momento en el que agentes del ESMAD y barristas de Atlético Nacional se enfrentan en la tribuna sur - Foto: Twitter @BlogVerdolaga

“La sanción para Atlético Nacional es de tres fechas de suspensión total de la plaza, tres fechas de suspensión parcial para Sur y multa de $13.920.000 por los hechos del domingo anterior vs. América de Cali”, dicta la resolución 025 de 2023, la cual dio a conocer la Dimayor el pasado viernes.

Ante esta determinación, el conjunto verdolaga jugará a puerta cerrada contra Unión Magdalena, América de Cali y Boyacá Chicó. La barra LDS, solo tendría acceso a la tribuna sur si el equipo disputa la final del campeonato.

SEMANA conoció que el verde paisa apelará las decisiones, pero sin levantar el castigo a la barra LDS.

Después de lo sucedido, varios exjugadores y referentes de Atlético Nacional han dado su opinión sobre la actualidad de la institución. Por supuesto, uno de los temas de conversación es la situación que se vive con Los del Sur, hinchada a la que exvolante del verde no le quiso poner mucho cuidado cuando hizo parte de las filas del equipo.

Solicitan a los directivos del Atlético Nacional y a la barra Los Del Sur, dialogar y llegar a acuerdos que les permita mantener relaciones armónicas - Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Se trata de Baldomero Perlaza, quien hizo parte de Nacional entre 2019 y 2022. Durante ese tiempo, el mediocampista fue muy resistido por la afición, al punto de que muchos pedían su salida del club, algo que se dio en junio de 2022 tras marcharse a Colón de Argentina, en el que actualmente milita.

“La presión siempre va a estar, más en equipos grandes, siempre te van a exigir. Con Los del Sur nunca tuve ningún inconveniente, en algún momento muchos no me querían, pero nunca me metí de lleno, si no me querían no me iba a deprimir”, expresó el volante de 30 años en conversación con Caracol Radio.

Con emoción el volante agradeció al club por el gesto - Foto: Foto: Atlético Nacional

El internacional colombiano manifestó que realmente no tuvo problemas con la hinchada: “Siempre fui trabajando, siempre fui una persona trabajadora, en lo mío, me gané muchísimo a la gente, con ellos nunca tuve ningún inconveniente. Ellos tratan de llegar, de exigir porque estás en Nacional”.

Y complementó contando su relación con la parte administrativa, con la que, al parecer, tampoco hubo problema alguno. “Con los directivos también súper bien, nunca tuve ningún inconveniente”.

“En los equipos grandes siempre te van a exigir y si no estás preparado para eso, no vas a poder estar en un equipo grande”, sentenció.

En cuanto a lo deportivo, Atlético Nacional visitará este domingo a Envigado por la fecha 15 de la Liga BetPlay I-2023. Para este encuentro, se espera que los hinchas de ambos equipos compartan en el estadio Polideportivo Sur y se viva una verdadera fiesta en paz con mucho fútbol.