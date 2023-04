Destapan la dura amenaza de Los del Sur a Gio Moreno y Nacional: “Nos íbamos a poner hostiles”

Con el pasar de los días se siguen conociendo detalles sobre la actual situación que vive Atlético Nacional, luego de los bochornosos altercados que se presentaron en el estadio Atanasio Girardot el pasado domingo por cuenta de Los del Sur, los cuales fueron suspendidos por la Dimayor.

Felipe Muñoz, que es uno de los principales líderes de la barra brava, habló esta semana en exclusiva con Dimelo King (reconocido creador de contenidos) y aseguró que mucha información que ha dado el club sobre ellos es completamente falsa.

El líder de Los del Sur rompió el silencio esta semana - Foto: Instagram @pipe3dc

“El presidente de Nacional, lastimosamente, no entiendo por qué no ha sido bien informado por su equipo financiero y contable. No está hablando con la verdad y está manipulando la información”, precisó inicialmente.

“Le dije que le estaba faltando el respeto a una palabra que nos dio, que se iba a retirar y que iba a ser su único equipo en Colombia. No podía fichar con un equipo que iba en contravía de lo que somos nosotros. Era insoportable que lo veamos con esa camiseta puesta”, puntualizó.

Luego, Muñoz sentenció: “Creo que no le gustó mucho (lo que le dijo). Lo acepto y lo entiendo, pero sé que los hinchas nos íbamos a poner hostiles con él y él no entiende eso. Lo que hicimos fue hacerle el favor de evitar ese hostigamiento y la hostilidad. Invéntese que tiene un dolor, pero contra la dirigencia, no contra nosotros”.

Cabe recordar que Moreno estuvo muy cerca de jugar este semestre en el conjunto ‘poderoso’, tras salir de Atlético Nacional, donde tuvo varias diferencias con algunos directivos del club.

Felipe Muñoz aseguró que los hinchas iban a estar muy "hostiles" - Foto: Captura 18:05 - FELIPE MUÑOZ (LIDER LDS) - LOS DEL SUR ENVIAN CONTUNDENTE MENSAJE A LAS DIRECTIVAS DE A. NACIONAL - Dimelo King

Gio Moreno estuvo cerca de llegar al DIM - Foto: Oficial @EnvigadoFC

Los del Sur, por otro lado, compartieron esta semana un extenso comunicado de prensa y revelaron los beneficios que tenían con el equipo desde hace años. Asimismo, admitieron que recibían boletas y algunas ayudas económicas.

“Lo primero es decir que la barra compra gran cantidad de abonos cada torneo, que se pagan al club y que son del grueso de nuestra barra. Es verdad que Nacional nos entregaba 400 boletas por partido, pero estas son repartidas entre muchos sectores. Para partidos importantes nosotros mismos compramos las boletas que pagamos siempre”, manifestó la barra.

Posteriormente, explicó: “El tema de los TIFOS y las salidas del equipo. Es verdad que Nacional apoya con algo de los costos de las salidas para algunos partidos, como clásicos, semifinales y finales del torneo colombiano. Esto, por máximo, son 4 partidos al semestre. Las otras salidas se cubren con nuestro dinero, que suma muchos millones de pesos”.

Los del Sur siguen peleados con los directivos del club - Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Dirigencia de Atlético Nacional le quita beneficios económicos a LDS - Foto: Getty Images

La principal barra del equipo paisa recalcó finalmente que dentro de Atlético Nacional se vienen manejando muchos supuestos torcidos en contra de ellos y que actualmente los directivos no tendrían cómo demostrar las acusaciones que han hecho.

“Señores directivos de Nacional, ahora que no tienen como demostrar sus actividades de prevención de violencia y el trabajo social que realizan para evitar que los hinchas se agredan y se maten. Queda claro en sus propias palabras, que es a ustedes a quiénes solo les interesa la plata y no su propia hinchada, y esa mancha los acompañará de por vida”, finalizó LDS.