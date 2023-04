Carlos Andrés Gómez, exjugador de Millonarios, debutó con este golazo en las redes de la MLS

Millonarios ha sido un club que en los últimos años ha sacado grandes figuras de su cantera, nombres como Andrés Llinás, Steven Vega, Óscar Cortés, entre otros, han sido de gran aporte al equipo profesional y cuando cumplen su ciclo, el equipo busca venderlos al exterior para recibir réditos económicos tras haberlos formado.

Entre las ventas más sonoras del último tiempo estuvieron las de Daniel Ruiz y Carlos Andrés Gómez, al primero no se le sacó un porcentaje de la transacción, porque en principio era de Fortaleza, no obstante, las regalías por la venta del segundo en mención a la MLS, fueron en su totalidad para las arcas del cuadro ‘embajador’.

Millonarios vendió a la MLS uno de sus jóvenes canteranos. - Foto: Real Salt Lake

Así las cosas, el negocio que se hizo hace un par de meses entre Millonarios y el Real Salt Lake de los Estados Unidos benefició al equipo colombiano y al jugador, quien apenas con 20 años pudo empezar a sumar minutos en el exterior, vitales para su crecimiento como deportista, que esperan termine en ser parte de la Selección Colombia.

do your dance do your dance!!!! pic.twitter.com/Pqr8GeQInZ — Real Salt Lake (@realsaltlake) April 23, 2023

Durante el más reciente sábado, en una nueva fecha de la Conferencia Oeste, el equipo de Gómez lo tuvo como titular para su juego ante San José y el cafetero brilló. En el octavo partido disputado y primero como titular durante los 90′ minutos, pudo marcar su estreno goleador en el fútbol estadounidense, el cual se suma a las tres asistencias que ya ha hecho en lo que va de torneo desde su arribo.

YOU ALWAYS REMEMBER YOUR FIRST pic.twitter.com/07qFGoLUZ5 — Real Salt Lake (@realsaltlake) April 23, 2023

Goles para la casa de mamá

Cientos de historias son las que se conocen en el fútbol colombiano de jugadores que sueñan con salir de sus lugares de origen con destino al exterior. Sin duda alguna, una de las más emotivas es la de Luis Díaz, quien nació en La Guajira, pasó al Barranquilla F.C., triunfó en Junior y dio el salto al Porto de Portugal, donde impresionó al mundo para ser ahora parte vital del histórico Liverpool del fútbol inglés.

Esta ha sido una acelerada carrera que le ha traído una mejora más que significativa en la manera de vivir a él y su familia. Actualmente, disfruta junto a su esposa e hijo de Inglaterra.

Carlos Andrés Gómez, Millonarios. - Foto: Dimayor

Asimismo, otros jóvenes que van surgiendo de tierras alejadas en Colombia tienen el mismo anhelo. Uno que va en muy buen camino, apenas con 20 años, es Carlos Andrés Gómez, un joven nacido en Quibdó que gracias al buen ojo de las divisiones menores de Millonarios llegó a Bogotá para ser pulido por Alberto Gamero y hace unos meses dio el primer salto al exterior, militando ahora en el Real Salt Lake de la MLS de los Estados Unidos.

Ya con este presente, el anhelo más grande que tiene está cerca: “A mi mamá le dije que si me quedaba en Colombia iba a ser más difícil comprarle la casita que tanto quería, entonces nos reunimos en familia y llegamos a un acuerdo. También me pareció mejor opción la MLS porque dicen que aquí pagan mucho, entonces me vine. Yo vengo de un barrio en el que la delincuencia es alta, está mal económicamente y eso me movió para venir aquí”.

Carlos Andrés Gómez fue uno de los últimos grandes negocios de Millonarios. - Foto: Getty Images (Diseño Semana)

En entrevista con El VBar de Caracol, fue sincero al contar que está atravesando un buen momento y que el regalo para su madre está cerca de concretarse: “Para mi corta edad, estoy ganando bien. Estoy esperando ir a Colombia y ahí entregarle la casa a mi mamá, que es lo que siempre he querido. Aún no he decidido dónde comprarla porque eso lo decide ella, estoy pensándolo también porque el pueblo está muy peligroso”.