Campeón del Giro de Italia destapó truco para sacarle ventaja a sus oponentes: su confesión sorprendió

Las dietas en el Giro de Italia, por la alta competencia y otros factores, suelen ser muy estrictas. Sobre este tema, el español Alberto Contador, campeón en dos oportunidades de la carrera, destapó un truco que hacía.

En entrevista con Marca, reconocido medio de comunicación, para mantener la dieta y aguantar más hambre, Contador manifestó que en las concentraciones tomaba agua caliente con avena.

“Sí. Me llevaba la cafetera, pero para hacer sopa. Y quizá cogía algo de fruta. Y siempre era el último en darme el masaje. ¿Por qué? Porque así ocupaba esa hora crítica antes de cenar, la de 19.00 a 20.00 horas, que es cuando más hambre pasas“, empezó afirmando.

“Estar en la camilla me ayudaba a aguantar. Ahora las dietas son distintas, muy científicas: tantos carbohidratos por hora, etc. Antes había que entrenar al cuerpo para rendir con grasa, y se pasaba hambre de verdad. Ahora no pasan esa hambre”, añadió sin rodeos.

🚵‍♂️🇪🇸 El gran secreto de @albertocontador para esquivar el hambre 😅:



🎙️"Me llevaba la cafetera, pero no para el café..."



🗞️📰 Entrevista @marca con el crack pinteño, último español en conquista una grande (el Giro'15).



Por @nacholabarga 🖊️https://t.co/ycZQ2gGOGH pic.twitter.com/AqkBUWSTYL — MARCA Polideportivo (@MarcaTMF) May 8, 2025

Este truco le habría servido mucho a Alberto Contador en las diferentes carreras en las que compitió. En la entrevista, Contador habló sobre su compatriota Juan Ayuso, candidato a ganar la presente edición del Giro de Italia.

“Me gusta mucho su mentalidad, la de gallo absoluto. Yo creo que es esencial visualizarse en lo alto del podio para poder lograrlo. Si no te lo crees, es imposible. Hay quienes lo dicen abiertamente y quienes se lo guardan, pero Juan tiene esa mentalidad ganadora. Me recuerda a cuando yo era juvenil o sub-23 y soñaba con los Campos Elíseos. Lo seguía por la tele, cerraba los ojos y me veía allí. Creo que esa forma de visualizar el objetivo me ayudó mucho”, comentó.

Alberto Contador habló en entrevista con Marca. | Foto: SEMANA

En la charla, Alberto Contador no se guardó absolutamente nada para afirmar que en el Giro de Italia 2025 será un todos contra el esloveno Primož Roglič, del Red Bull-BORA-hansgrohe.

“Sí. Roglic ha ganado cuatro Vueltas, un Giro… cinco Grandes Vueltas. Eso no se consigue solo con talento. También hace falta experiencia, saber tomar decisiones en momentos límite, con el cuerpo al límite. Y eso pesa mucho. Y ahí se inclina la balanza para Primoz. Hay muchos campeones en la salida: Carapaz, Bernal, Nairo, Hindley… pero el rival a batir, por todo lo que ha ganado y por cómo gestiona, es Roglic. Eso sí, el Giro es la carrera donde más en juego entra la estrategia", dijo.