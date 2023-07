Etapa 3 del Tour de Francia: Egan Bernal sigue en pie de lucha y los demás colombianos perdieron tiempo

La etapa 3 del Tour de Francia, la primera con llegada en territorio francés después de dos jornadas en el País Vasco, no tuvo mayores sorpresas en la clasificación general.

Ninguno de los escarabajos tuvo contratiempos este 3 de julio, por lo que no vieron afectada su casilla en la clasificación general. Quien sí tuvo inconvenientes a lo largo de la etapa fue uno de los favoritos al título de la competencia, el esloveno Tadej Pogacar, que sufrió dos pinchazos en su bicicleta en menos de 15 km.

Tadej Pogacar celebrando la victoria de su compañero Yates en la primera etapa del Tour de Francia. - Foto: Getty Images

Por fortuna, para Pogacar, cuando se pinchó, la etapa estaba totalmente en calma, a más de 100 km de meta y con solo dos hombres en fuga, razón por la que pudo regresar al pelotón en cuestión de minutos y con un gesto que se hizo viral en redes sociales.

En cuanto al protagonista de la etapa, no pudo ser otro distinto a Laurent Pichon, pedalista del Arkea-Samsic, que estuvo en la fuga cerca de 154 km, unos de ellos junto a Neilson Powless, y otros en solitario. Para mala fortuna, fue ‘cazado por el pelotón’ a falta de 37 km para la meta.

Los colombianos, que poco figuraron en esta etapa, ideal para velocistas como Peter Sagan, poco figuraron, aunque sí llamaron la atención en la previa. Tal es el caso de Rigoberto Urán, quien volvió a bajar de la nube a sus seguidores con un comentario acerca de sus aspiraciones en la ronda gala, en la que ya ha sido subcampeón, solo superado por Chris Froome.

Rigoberto Urán detalla cómo será su participación en el Tour de Francia. - Foto: Getty Images

En conversación con Víctor Hugo Peña, en ESPN, el Toro de Urrao afirmó que no luchará por estar entre los mejores de la clasificación general, sino que irá por la búsqueda de victorias de etapa, como se lo ordena su escuadra, en especial tras el retiro de su líder, el ecuatoriano Richard Carapaz.

“Lo que pasa es que yo soy realista y sé que la realidad duele a la gente. Es mejor ser claro. Hay unos jefes de mi equipo, el Education First, que me dan unas órdenes y que debo seguir. Me dicen ‘este año vamos contigo a tratar de buscar etapas’, porque igual así pierdas tiempo en unos días eso no te garantiza que no vayas a ganar una etapa”, comentó.

Ya al final de la etapa, la producción de la carrera mostró que los colombianos perdieron tiempo considerable en la etapa y en la clasificación general, salvo Egan Bernal y Hárold Tejada. A continuación, las clasificaciones.

Clasificación Etapa 3 Tour de Francia

1. J. PHILIPSEN - ALPECIN-DECEUNINCK - 04h 43′ 15′'-B : 10′'-

2 P. BAUHAUS - BAHRAIN VICTORIOUS - m.t.

3 C. EWAN - LOTTO DSTNY0 - m.t.

4 F. JAKOBSEN - SOUDAL QUICK-STEP - m.t.

5 W. VAN AERT - JUMBO-VISMA - m.t.

6 M. CAVENDISH - ASTANA QAZAQSTAN TEAM0 - m.t.

7 J. MEEUS - BORA - HANSGROHE - m.t.

8 D. GROENEWEGEN - TEAM JAYCO ALULA - m.t.

9 M. PEDERSEN - LIDL - TREK - m.t.

10 B. COQUARD - m.t.

61. EGAN BERNAL - INEOS GRENADIERS - m.t.

65. HÁROLD TEJADA - ASTANA - m.t.

112. ESTEBAN CHAVES - EF + 55 segundos

164. RIGOBERTO URÁN - EF + 2:09 segundos.

165. DANIEL FELIPE MARTÍNEZ - INEOS + 2:11.

Daniel Felipe Martínez, lejos de su mejor nivel en el Tour de Francia. - Foto: Getty Images

Clasificación general tour de Francia 2023

1. ADAM YATES 13 H 52 MIN 33 S

2. TADEJ POGACAR A 6 S

3. SIMON YATES A 8 S

4. VICTOR LAFAY A 12 S

5. WOUT VAN AERT A 16 S

6.JONAS VINGEGAARD A 17 S

7. MICHAEL WOODS A 22 S

8. JAI HINDLEY M.T.

9. CARLOS RODRÍGUEZ M.T.

18. EGAN BERNAL A 43 S

24. HAROLD TEJADA A 4 MIN 41 S