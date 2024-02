Harold Tejada conquistó la etapa 2 y sacudió la general del Tour Colombia 2024

“Todavía no me la creo, estoy ansioso todavía”, dijo Harold en la línea de meta, entrevistado luego de demostrar que tiene todo el nivel para pelearle el protagonismo de esta carrera a Rigoberto Urán, Egan Bernal y Nairo Quintana. “Los planes no estaban estar en la fuga, pero hubo cortes y cortes y cuando caímos en la fuga íbamos 20 corredores”, agregó.