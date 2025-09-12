Suscribirse

Barranquilla FC vs Cúcuta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

Toda la previa del duelo entre Barranquilla FC y Cúcuta. El partido se jugará en el estadio Romelio Martínez el lunes 15 de septiembre a las 18:05 horas. Será arbitrado por Jorgin Camacho.

12 de septiembre de 2025, 5:31 p. m.
El duelo entre Barranquilla FC y Cúcuta correspondiente a la fecha 10 se disputará en el estadio Romelio Martínez desde las 18:05 horas, el lunes 15 de septiembre.

Así llegan Barranquilla FC y Cúcuta

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

En su visita anterior, Barranquilla FC empató por 0 con Real Cartagena. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 empate y 3 derrotas, con 3 goles marcados y con 9 en su valla.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

Cúcuta venció en casa a Real Santander por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 6 goles y ha recibido 5 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 4 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 6 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y terminó con un marcador 4-1 a favor de Cúcuta.

El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 6 puntos (1 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 16 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (4 PG - 4 PE - 1 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Jorgin Camacho.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares24980110
2Real Cartagena16944110
3Cúcuta1694415
4Inter de Palmira1594322
15Barranquilla FC69135-7

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 11: vs Bogotá FC: 21 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 12: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 11: vs Jaguares: 21 de septiembre - 16:00 horas
  • Fecha 12: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Horario Barranquilla FC y Cúcuta, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 20:05 horas
  • Colombia y Perú: 18:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:05 horas
  • Venezuela: 19:05 horas

