Fútbol - Colombia - Segunda División
Boca Juniors vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B
Todo lo que tienes que saber en la previa de Boca Juniors vs Barranquilla FC. El duelo, a disputarse en el estadio Raúl Miranda el lunes 20 de octubre, comenzará a las 16:00 horas y será dirigido por Carlos Díaz.
Boca Juniors recibe el próximo lunes 20 de octubre a Barranquilla FC por la fecha 15 de la Primera B, a partir de las 16:00 horas en el estadio Raúl Miranda.
Así llegan Boca Juniors y Barranquilla FC
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B
Boca Juniors sacó un triunfo frente a Atlético FC, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 3 partidos ganados y 1 perdido, con una cifra de 2 goles en contra y registró 7 a favor.
Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B
Barranquilla FC llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-1 a Real Cartagena. Ha empatado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 7 goles y le han anotado 8 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 10 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y terminaron igualando en 0.
El local está en el octavo puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (2 PG - 4 PE - 8 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Carlos Díaz.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|36
|14
|12
|0
|2
|17
|2
|Patriotas FC
|29
|14
|9
|2
|3
|7
|3
|Cúcuta
|26
|14
|7
|5
|2
|11
|8
|Boca Juniors
|19
|14
|5
|4
|5
|3
|15
|Barranquilla FC
|10
|14
|2
|4
|8
|-8
Próximo partido de Boca Juniors en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 16: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
Próximo partido de Barranquilla FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 16: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
Horario Boca Juniors y Barranquilla FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas