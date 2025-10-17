Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Boca Juniors vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

Todo lo que tienes que saber en la previa de Boca Juniors vs Barranquilla FC. El duelo, a disputarse en el estadio Raúl Miranda el lunes 20 de octubre, comenzará a las 16:00 horas y será dirigido por Carlos Díaz.

17 de octubre de 2025, 5:45 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Boca Juniors recibe el próximo lunes 20 de octubre a Barranquilla FC por la fecha 15 de la Primera B, a partir de las 16:00 horas en el estadio Raúl Miranda.

Así llegan Boca Juniors y Barranquilla FC

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors sacó un triunfo frente a Atlético FC, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 3 partidos ganados y 1 perdido, con una cifra de 2 goles en contra y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-1 a Real Cartagena. Ha empatado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 7 goles y le han anotado 8 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 10 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y terminaron igualando en 0.

El local está en el octavo puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (2 PG - 4 PE - 8 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Carlos Díaz.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares3614120217
2Patriotas FC29149237
3Cúcuta261475211
8Boca Juniors19145453
15Barranquilla FC1014248-8

Próximo partido de Boca Juniors en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 16: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Barranquilla FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 16: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Horario Boca Juniors y Barranquilla FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

