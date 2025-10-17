Boca Juniors vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

Boca Juniors recibe el próximo lunes 20 de octubre a Barranquilla FC por la fecha 15 de la Primera B, a partir de las 16:00 horas en el estadio Raúl Miranda.

Así llegan Boca Juniors y Barranquilla FC

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors sacó un triunfo frente a Atlético FC, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 3 partidos ganados y 1 perdido, con una cifra de 2 goles en contra y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-1 a Real Cartagena. Ha empatado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 7 goles y le han anotado 8 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 10 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y terminaron igualando en 0.

El local está en el octavo puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (2 PG - 4 PE - 8 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Carlos Díaz.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 36 14 12 0 2 17 2 Patriotas FC 29 14 9 2 3 7 3 Cúcuta 26 14 7 5 2 11 8 Boca Juniors 19 14 5 4 5 3 15 Barranquilla FC 10 14 2 4 8 -8

Próximo partido de Boca Juniors en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 16: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Barranquilla FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 16: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Horario Boca Juniors y Barranquilla FC, según país