Milan vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Serie A

Por la fecha 36 de la Serie A, Atalanta y Milan se enfrentan el domingo 10 de mayo desde las 13:45 horas, en el estadio San Siro.

Así llegan Milan y Atalanta

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan no pudo ante Sassuolo en el Mapei Stdm. Cittá del Tricolore. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 1 a sus rivales.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

En la fecha pasada, Atalanta finalizó con un empate 0-0 ante Genoa. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 5 tantos.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 3 triunfos y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el tercer puesto con 67 puntos (19 PG - 10 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 55 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (14 PG - 13 PE - 8 PP).

El encuentro será supervisado por Luca Zufferli, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 82 35 26 4 5 51 2 Napoli 70 35 21 7 7 19 3 Milan 67 35 19 10 6 19 4 Juventus 65 35 18 11 6 28 7 Atalanta 55 35 14 13 8 15

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 37: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 37: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Horario Milan y Atalanta, según país