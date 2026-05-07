Milan vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Serie A

Por la fecha 36 de la Serie A, Atalanta y Milan se enfrentan el domingo 10 de mayo desde las 13:45 horas, en el estadio San Siro.
Así llegan Milan y Atalanta
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A
Milan no pudo ante Sassuolo en el Mapei Stdm. Cittá del Tricolore. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 1 a sus rivales.
Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A
En la fecha pasada, Atalanta finalizó con un empate 0-0 ante Genoa. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 5 tantos.
De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 3 triunfos y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue un empate por 1 a 1.
El anfitrión está en el tercer puesto con 67 puntos (19 PG - 10 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 55 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (14 PG - 13 PE - 8 PP).
El encuentro será supervisado por Luca Zufferli, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|82
|35
|26
|4
|5
|51
|2
|Napoli
|70
|35
|21
|7
|7
|19
|3
|Milan
|67
|35
|19
|10
|6
|19
|4
|Juventus
|65
|35
|18
|11
|6
|28
|7
|Atalanta
|55
|35
|14
|13
|8
|15
Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 37: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 37: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
Horario Milan y Atalanta, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas