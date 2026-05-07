Barcelona vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 35 de la Liga

Barcelona recibirá a Real Madrid, en el marco de la fecha 35 de la Liga, el próximo domingo 10 de mayo a partir de las 14:00 horas, en el estadio Camp Nou.

Así llegan Barcelona y Real Madrid

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona viene de vencer a Osasuna con un marcador de 2-1. Antes de este resultado, el equipo local firmó su cuarta victoria del torneo y mantiene un buen momento en las últimas jornadas, con 11 goles a favor frente a 3 encajados.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid viene de derrotar a Espanyol con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 2 encuentros. Anotó 7 goles y le han convertido 5 en su arco.

Barcelona es una fortaleza como local: sumó su décimo séptimo triunfo consecutivo en el estadio Estadio Johan Cruyff.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 26 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Real Madrid con un marcador de 2-1.

El local se ubica puntero con 88 puntos (29 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 77 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (24 PG - 5 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 88 34 29 1 4 58 2 Real Madrid 77 34 24 5 5 39 3 Villarreal 68 34 21 5 8 25 4 Atlético de Madrid 63 34 19 6 9 21 5 Betis 53 34 13 14 7 11

Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 36: vs Alavés: 13 de mayo - 14:30 horas

Fecha 37: vs Betis: 17 de mayo - 12:00 horas

Fecha 38: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 36: vs Real Oviedo: 14 de mayo - 14:30 horas

Fecha 37: vs Sevilla: 17 de mayo - 12:00 horas

Fecha 38: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Horario Barcelona y Real Madrid, según país