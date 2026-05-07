Fútbol - Colombia - Segunda División

Inter de Palmira vs Envigado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo A de la Primera B

Toda la previa del duelo entre Inter de Palmira y Envigado. El partido se jugará en el estadio Francisco Rivera Escobar el domingo 10 de mayo a las 20:20 horas.

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DataFactory .

7 de mayo de 2026 a las 2:01 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Inter de Palmira y Envigado correspondiente a la fecha 4 del grupo A se disputará en el estadio Francisco Rivera Escobar desde las 20:20 horas, el domingo 10 de mayo.

Así llegan Inter de Palmira y Envigado

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

En su visita anterior, Inter de Palmira empató por 0 con Envigado. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 4 goles marcados y con 2 en su valla.

Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Envigado igualó 0-0 el juego frente a Inter de Palmira. Con un historial irregular (1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 7 goles a favor y ha recibido 3 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 1 en los últimos 2 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 4 de mayo, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2026, y terminó con un marcador 0-0.

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

  • Grupo A - Fecha 5: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 6: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026

  • Grupo A - Fecha 5: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 6: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter de Palmira y Envigado, según país

  • Argentina: 22:20 horas
  • Colombia y Perú: 20:20 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:20 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:20 horas