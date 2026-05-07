Inter de Palmira vs Envigado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo A de la Primera B

El duelo entre Inter de Palmira y Envigado correspondiente a la fecha 4 del grupo A se disputará en el estadio Francisco Rivera Escobar desde las 20:20 horas, el domingo 10 de mayo.

Así llegan Inter de Palmira y Envigado

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

En su visita anterior, Inter de Palmira empató por 0 con Envigado. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 4 goles marcados y con 2 en su valla.

Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Envigado igualó 0-0 el juego frente a Inter de Palmira. Con un historial irregular (1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 7 goles a favor y ha recibido 3 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 1 en los últimos 2 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 4 de mayo, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2026, y terminó con un marcador 0-0.

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

Grupo A - Fecha 5: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 6: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026

Grupo A - Fecha 5: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 6: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter de Palmira y Envigado, según país