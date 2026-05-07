Tigres vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo A de la Primera B

A partir de las 16:00 horas el próximo domingo 10 de mayo, Quindío visita a Tigres en el estadio Metropolitano de Techo, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo A de la Primera B.

Así llegan Tigres y Quindío

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Quindío. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 4 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío llega triunfante luego de ver caer a Tigres con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y 1 empató . Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 2 veces.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 4 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 4 de mayo, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2026, y Quindío se impuso por 1 a 0.

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026

Grupo A - Fecha 5: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 6: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

Grupo A - Fecha 5: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 6: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar

Horario Tigres y Quindío, según país