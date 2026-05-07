Parma vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Serie A

El duelo correspondiente a la fecha 36 de la Serie A se jugará el próximo domingo 10 de mayo a las 11:00 horas.

Así llegan Parma y Roma

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Inter. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y 2 fueron empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 4.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma llega con envión anímico tras vencer por 4 a 0 a Fiorentina. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 12 goles y ha recibido 6.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 4 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Roma resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el décimo segundo puesto con 42 puntos (10 PG - 12 PE - 13 PP), mientras que el visitante llegó a 64 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (20 PG - 4 PE - 11 PP).

Roma vivirá el "Derby Della Capitale" ante Lazio en la siguiente jornada. Jugarán en el estadio Stadio Olimpico, el 16 de mayo.

El árbitro designado para el encuentro es Daniele Chiffi.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 82 35 26 4 5 51 2 Napoli 70 35 21 7 7 19 3 Milan 67 35 19 10 6 19 5 Roma 64 35 20 4 11 23 12 Parma 42 35 10 12 13 -17

Próximos partidos de Parma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 37: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 37: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Horario Parma y Roma, según país