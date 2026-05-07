Real Oviedo vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 35 de la Liga

Por la fecha 35 de la Liga, Getafe y Real Oviedo se enfrentan el domingo 10 de mayo desde las 11:30 horas, en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Getafe

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo no pudo ante Betis en el Estadio de La Cartuja. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Rayo Vallecano. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias y 2 derrotas, en los que convirtió 3 goles y le han encajado 5.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Getafe sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El anfitrión está en el vigésimo puesto con 28 puntos (6 PG - 10 PE - 18 PP), mientras que la visita acumula 44 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (13 PG - 5 PE - 16 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 88 34 29 1 4 58 2 Real Madrid 77 34 24 5 5 39 3 Villarreal 68 34 21 5 8 25 7 Getafe 44 34 13 5 16 -8 20 Real Oviedo 28 34 6 10 18 -28

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 36: vs Real Madrid: 14 de mayo - 14:30 horas

Fecha 37: vs Alavés: 17 de mayo - 12:00 horas

Fecha 38: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 36: vs Mallorca: 13 de mayo - 14:30 horas

Fecha 37: vs Elche: 17 de mayo - 12:00 horas

Fecha 38: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Getafe, según país