Colombia vs Bolivia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17

Bolivia se mide ante Colombia el jueves 4 de septiembre a las 18:30 horas.

DataFactory .

1 de septiembre de 2025, 12:16 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 18:30 horas el próximo jueves 4 de septiembre, Bolivia visita a Colombia en el estadio , por el duelo correspondiente a la fecha 17 .

Así llegan Colombia y Bolivia

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Colombia en partidos

Colombia llega con resultado de empate, 1-1, ante Argentina. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Bolivia en partidos

Bolivia llega triunfante luego de ver caer a Chile con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 2 empató y perdió 2. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de octubre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y Bolivia se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el sexto puesto con 22 puntos (5 PG - 7 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 17 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (5 PG - 2 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Argentina3516112319
2Ecuador25167728
3Brasil25167455
6Colombia22165744
8Bolivia1716529-16

Próximo partido de Colombia en CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026

  • Fecha 18: vs Venezuela: 9 de septiembre - 18:30 horas

Próximo partido de Bolivia en CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026

  • Fecha 18: vs Brasil: 9 de septiembre - 18:30 horas

Horario Colombia y Bolivia, según país

  • Argentina: 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

Noticias Destacadas

