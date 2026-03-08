Patriotas FC vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Patriotas FC recibe el próximo miércoles 11 de marzo a Quindío por la fecha 9 de la Primera B, a partir de las 20:00 horas en el estadio la Independencia.

Así llegan Patriotas FC y Quindío

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

En la jornada previa, Patriotas FC igualó 1-1 el juego ante Tigres. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, en los que le han convertido 3 goles y marcó 3 tantos en el rival.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Real Santander. Ha ganado 2 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 4 en su arco.

Quindío se ha impuesto con contundencia en todos sus partidos como visitante en la competencia.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 17 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Patriotas FC fue el ganador por 2 a 0.

El local está en el noveno puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 19 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (6 PG - 1 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 19 8 6 1 1 9 2 Quindío 19 8 6 1 1 7 3 Real Cartagena 17 8 5 2 1 9 4 U. Magdalena 16 7 5 1 1 6 9 Patriotas FC 9 8 2 3 3 -2

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 10: vs U. Magdalena: 16 de marzo - 18:15 horas

Fecha 11: vs Boca Juniors: 21 de marzo - 14:00 horas

Fecha 12: vs Independiente Yumbo: 26 de marzo - 18:00 horas

Fecha 13: vs Leones FC: 1 de abril - 16:00 horas

Fecha 14: vs Real Cartagena: 13 de abril - 16:00 horas

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 10: vs Real Cundinamarca: 16 de marzo - 20:20 horas

Fecha 11: vs Bogotá FC: 20 de marzo - 15:00 horas

Fecha 12: vs Orsomarso: 26 de marzo - 18:00 horas

Fecha 13: vs Real Cartagena: 31 de marzo - 19:00 horas

Fecha 14: vs Atlético FC: 12 de abril - 17:00 horas

Horario Patriotas FC y Quindío, según país