Fútbol - Colombia - Segunda División

Patriotas FC vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Todo lo que tienes que saber en la previa de Patriotas FC vs Quindío. El duelo, a disputarse en el estadio la Independencia el miércoles 11 de marzo, comenzará a las 20:00 horas.

8 de marzo de 2026, 9:51 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Patriotas FC recibe el próximo miércoles 11 de marzo a Quindío por la fecha 9 de la Primera B, a partir de las 20:00 horas en el estadio la Independencia.

Así llegan Patriotas FC y Quindío

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

En la jornada previa, Patriotas FC igualó 1-1 el juego ante Tigres. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, en los que le han convertido 3 goles y marcó 3 tantos en el rival.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Real Santander. Ha ganado 2 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 4 en su arco.

Quindío se ha impuesto con contundencia en todos sus partidos como visitante en la competencia.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 17 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Patriotas FC fue el ganador por 2 a 0.

El local está en el noveno puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 19 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (6 PG - 1 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira1986119
2Quindío1986117
3Real Cartagena1785219
4U. Magdalena1675116
9Patriotas FC98233-2

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 10: vs U. Magdalena: 16 de marzo - 18:15 horas
  • Fecha 11: vs Boca Juniors: 21 de marzo - 14:00 horas
  • Fecha 12: vs Independiente Yumbo: 26 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 13: vs Leones FC: 1 de abril - 16:00 horas
  • Fecha 14: vs Real Cartagena: 13 de abril - 16:00 horas

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 10: vs Real Cundinamarca: 16 de marzo - 20:20 horas
  • Fecha 11: vs Bogotá FC: 20 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Orsomarso: 26 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 13: vs Real Cartagena: 31 de marzo - 19:00 horas
  • Fecha 14: vs Atlético FC: 12 de abril - 17:00 horas

Horario Patriotas FC y Quindío, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

