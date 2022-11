Si usted es un apasionado del fútbol, esto es lo más buscado en internet esta semana

Por ejemplo, los partidos del Mundial más buscados durante la última semana en el mundo fueron Argentina vs. Arabia Saudita, Francia vs. Australia, México vs. Polonia, Alemania vs. Japón y Qatar vs. Ecuador.

Llegó el Mundial de Fútbol en Qatar, tema que ha generado el interés de millones de personas en el mundo. Este tema ha hecho que se incrementen las búsquedas de temas relacionados con el fútbol en internet.

En ese orden de ideas, Google Trends dio a conocer qué es lo más buscado en la plataforma. Por ejemplo, la camiseta de Argentina es la más buscada en Colombia durante la última semana.

De igual forma, los 10 principales temas, consultas, y preguntas en tendencia esta semana en Colombia tuvieron que ver con el Mundial de fútbol.

En cuanto a la pregunta “¿a qué hora empieza la inauguración del mundial 2022?” aumentó más de +500% durante los últimos 7 días.

Más datos

De igual forma, durante la última semana, Cundinamarca ha sido el departamento con el mayor interés de búsqueda sobre el Mundial, seguido de Bogotá y Caldas.

En cuanto a los futbolistas en el Mundial más buscados durante la última semana, están Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema, Neymar, Kylian Mbappé, Sadio Mané, Enner Valencia, Robert Lewandowski, Gareth Frank Bale y Rodrigo De Paul.

Si se tienen en cuenta a las selecciones más buscadas en el Mundial durante la última semana son Argentina, Francia, Ecuador, Qatar, Inglaterra, México, Polonia, Australia, Gales y Portugal.

Finalmente, en cuanto a los partidos del Mundial más buscados durante la última semana en el mundo, fueron Argentina vs. Arabia Saudita, Francia vs. Australia, México vs. Polonia, Alemania vs. Japón, Qatar vs. Ecuador, Inglaterra vs. Irán, Estados Unidos vs. Gales, Senegal vs. Países Bajos, España vs. Costa Rica y Dinamarca vs. Túnez.

Experiencia personalizada

Por otra parte, el Aeropuerto El Dorado informó que habilitó un espacio en el que las personas podrán ver en vivo y en directo los partidos de la Copa Mundial de Fútbol, con la idea de generar mejores experiencias con los pasajeros, visitantes y personal aeroportuario

En particular, la zona está localizada en la zona pública del segundo piso, al lado del ingreso al muelle nacional sur, y funcionará hasta el 18 de diciembre de 2022, fecha en la que finaliza el Mundial.

Aforo y programación

Se tiene un aforo para 170 personas, las cuales podrán disfrutar de los 64 partidos oficiales del torneo y de la oferta gastronómica en el aeropuerto de la capital del país, de varias marcas que operan en el sitio.

Sergio Aparicio, gerente comercial de Opain, dijo que “sabemos la importancia que tiene la Copa Mundial de Fútbol para miles de personas en el país y en el mundo, por lo que dispusimos de un espacio que nos permita generar mejores experiencias para los pasajeros, visitantes y personal del aeropuerto”.

Se cuenta con una pantalla gigante de 3 por 2 metros y cómodos asientos para que todos los visitantes de la terminal puedan disfrutar de los partidos en vivo, las transmisiones empiezan desde las 5:00 de la mañana y se extienden hasta las 5:00 de la tarde y estarán sujetas a la programación de la Copa Mundial de la FIFA.