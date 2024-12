De esta forma, se estima que la votación, que tardará entre seis y siete semanas en prepararse a partir de que sea convocada por el presidente, Juan Manuel Santos, tenga un costo de $350.000 millones (unos US$119 millones), declaró el registrador nacional de Colombia, Juan Carlos Galindo.



"Tiene que haber una tarjeta electoral, obviamente, muy sencilla dividida en las casillas del sí y el no, y que incluya la enunciación de la pregunta. Pero la organización misma del proceso, número de puestos de mesas... todo equivale a una elección presidencial", explicó Galindo a la emisora Blu Radio.



Para la convocatoria del plebiscito, la Registraduría calcula que se desplegarán "entre 85.000 y 100.000 mesas de votación, con más de 12.000 puestos en todo el país", cifras idénticas a las manejadas en las elecciones a jefe de Estado.



En la tarjeta de votación solo habrá dos casillas, la del "sí" y la del "no", sin que se cuente con espacio para marcar el voto en blanco.



Podrán votar los colombianos mayores de edad o que hayan cumplido los 18 años cuatro meses antes de la celebración del plebiscito, así como los ciudadanos residentes en el exterior que hayan votado desde el extranjero en anteriores convocatorias.



La pregunta que figure en la tarjeta electoral, indicó Galindo, será propuesta por el presidente y el Congreso podrá pronunciarse sobre ella durante un plazo máximo de un mes, si bien la ley no deja claro, apuntó el registrador, si una eventual matización de la Cámara baja modificará ese texto.



También está por definir el tiempo que se fijará para realizar la campaña tanto del "sí" como del "no", algo sobre lo que decidirá el Consejo Nacional Electoral (CNE).



El proyecto de plebiscito avalado este lunes por la Corte Constitucional establece un umbral del 13 % del censo electoral para lograr la aprobación, por lo que necesitaría el "sí" de 4‘396.626 votantes para que sea válido.



En caso de que sea el "no" el ganador del plebiscito, no se pierde todo el trabajo de negociación hecho desde noviembre de 2012 sino que habría que renegociar los términos pactados.

