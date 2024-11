Día sin carro y sin moto: ¿sirve realmente para disminuir la contaminación?

La Alcaldía espera alcanzar un positivo impacto medioambiental, a partir del 1.800.000 carros y las más de 460.000 motos que dejarán de circular por las calles y avenidas de la ciudad entre las 5:00 a.m. y las 9:00 p.m . "En términos de fuentes móviles, más del 40% de la mala calidad del aire de Bogotá se le puede atribuir a los vehículos de carga", dijo Urrutia, quien enfatizó que a esta clase de carros también los cobija la medida.

Críticas a la medida

Daniel Bernal, experto en calidad del aire, considera que esta no es una iniciativa tan efectiva como se cree. De hecho, sostuvo que en los últimos años de implementación del día sin carro, los índices de contaminación han empeorado, esto debido a que se multiplica el transporte público para poder atender la demanda de pasajeros y no hay un control efectivo al transporte de carga, que son -según él- los dos grandes emisores móviles de dióxido de carbono, pues la gran mayoría de automotores usan diésel, consumen más combustible y no cuentan con un mantenimiento adecuado.