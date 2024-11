Muchos se preguntan qué tanto virus covid-19 se necesita para contagiarse, y si estar expuestos a más partículas, como en los hospitales, influye en la gravedad de la enfermedad. En este momento, la ciencia desconoce su dosis infecciosa, pero la presume bastante baja: unos cientos de partículas bastan. Sin embargo, la gravedad de los síntomas sí podría ser más alta en aquellos que tienen una mayor carga viral, es decir, más partículas infecciosas en el organismo. Un reciente estudio, publicado en The Lancet y realizado con pacientes hospitalizados en Nanchang, China , mostró una relación entre estas dos variables. Pero no se sabe si fue realmente por una exposición inicial mayor, como podría ser el caso de los médicos, o simplemente porque las personas contagiadas tuvieron más réplicas del virus en su cuerpo. Por ahora, los especialistas coinciden en que estar alejado de alguien que respira, tose o estornuda reduce el riesgo de que más partículas lo alcancen y eventualmente lo infecten con una mayor carga viral.

Un nuevo estudio, publicado en The New England Journal of Medicine, demuestra que Egipto e Inglaterra le están ganando la batalla a la hepatitis C a punta de pruebas y tratamientos masivos. Egipto, el país con la mayor prevalencia del virus, comenzó en 2018 una campaña gratuita y voluntaria para atacarlo, dirigida a grupos de alto riesgo. Tras un año, el 80 por ciento de pacientes había participado. “Si las tendencias continúan así, la prevalencia de la enfermedad se reducirá a menos del 0,5 este año”, dijo Imam Waked, coautora del trabajo. Un caso similar vive Reino Unido, que aplicó el mismo método y ha logrado disminuir el virus en dos tercios en los hombres homosexuales. Para Lucy Garvey, doctora del hospital St. Mary en Londres y quien participó en la investigación, “es probable que la tendencia suceda en otros países que empleen la estrategia”.