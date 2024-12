El príncipe Harry, duque de Sussex, hizo público un emotivo y crítico comunicado en el que relata el "acoso" mediático que recibe su esposa Meghan Markle en la prensa británica. En el documento también explica que Markle inició acciones legales contra el tabloide dominical The Mail on Sunday por haber publicado en febrero una carta privada que la duquesa le envió a su padre.

Un portavoz del The Mail on Sunday dijo que el diario se defendería "vigorosamente" y negó que "la carta de la duquesa hubiese sido editada en alguna forma en la que se cambiase su significado".

Sufrimiento

En el comunicado hecho público este martes, el príncipe reconoció que la demanda no era quizás la opción "más segura", pero que sin duda era la "más correcta". "He sido un testigo silencioso de su sufrimiento (el de Meghan) en privado durante mucho tiempo. Aguantarse y no hacer nada sería lo contrario de todo en lo que creemos", reconoció Harry.

El duque, además, recordó el acoso que sufrió su madre Diana de Gales en el pasado y dijo que teme que la historia vuelva a repetirse.