“Acelerar una transición no le hace bien a nadie”, advierte el presidente de Drummond

“Nosotros no definimos los precios, nos adaptamos a ellos. Y en la medida en que estos van bajando, tenemos que hacer ajustes en nuestros costos de producción. Hasta el momento, no hemos tenido que hacer ninguno, pero sí constantemente estamos revisando esos costos para buscar las mayores eficiencias”, dice Linares.

‘Era inconstitucional’

Precisamente, frente a este proyecto de ley, que advierte que no habrá nuevos otorgamientos de títulos mineros de carbón térmico, Linares señala que el Gobierno debería pensarlo una vez más. “Consideramos que no es la decisión adecuada. Dejemos que sea el mundo el que determine esa demanda de carbón y por cuánto tiempo se va a requerir más. Porque si tenemos ese mineral en Colombia, si es apetecido y si nos está generando recursos económicos, empleos y desarrollo, pues aprovechémoslo”, manifiesta.

Los contratos mineros

En cuanto a las prórrogas de los contratos, porque se habla de que los contratos terminarán en 2030 o 2032 y que no habrá más contratos mineros, Linares señala: “Eso es cierto para algunos contratos, pero para otros no, en el sentido de que el actual Código de Minas establece que todo contrato minero tiene una posibilidad de prórroga hasta por 30 años más”.

Frente a la reciente decisión del presidente Gustavo Petro de suspender la venta de carbón a Israel, Linares dice: “No me quiero meter, obviamente, en los temas políticos, porque no me corresponde. Sin embargo, lo que sí vemos es que el carbón que Colombia no le vende a Israel, este país rápidamente le va a encontrar otro proveedor en el mundo que se lo venda”. Se trata de cerca de 3 millones de toneladas que representan ingresos por 300 millones de dólares.