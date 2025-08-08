Empleo
Buscan técnicos y tecnólogos: salarios desde los 2 millones
¿Es técnico o tecnólogo y está buscando trabajo en el sector industrial, tecnológico o de servicios? Esta es una excelente oportunidad para usted.
Varias empresas están contratando perfiles técnicos y tecnológicos en diferentes áreas, con salarios que van desde los $2 millones hasta los $3.8 millones y opciones de trabajo en ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla.
Estas son algunas de las vacantes más destacadas en Semana Empleos:
Oportunidad para técnico eléctrico en alimentos Bogotá
Salario: $ 2.134.000
Únase al equipo como técnico eléctrico en la industria de alimentos, donde desempeñará un papel fundamental en garantizar la confiabilidad y eficiencia de las máquinas y equipos. S
e busca un especialista en mantenimiento eléctrico con tarjeta CONTEC vigente y experiencia en mantenimiento en el sector alimenticio o farmacéutico.
Se ofrece un salario competitivo de $2.134.000 y la oportunidad de crecer en un entorno dinámico y colaborativo.
Responsabilidades
- Participar en la definición de información de mantenimiento para asegurar la confiabilidad de las máquinas.
- Ejecutar y documentar las acciones y operaciones de mantenimiento de acuerdo a la programación.
- Solicitar recursos necesarios para asegurar la ejecución del plan de mantenimiento.
- Operar maquinaria y equipo para el suministro de energéticos requeridos.
- Participar en la instalación/desinstalación de maquinaria para asegurar arranque confiable.
- Transferir conocimiento técnico de mantenimiento para asegurar la confiabilidad de las máquinas.
- Aplicar normas de gestión de calidad ambiental y riesgo laboral.
Requerimientos
- Tecnólogo en instrumentación industrial electromecánica electrónica mecatrónica o electricidad.
- Tarjeta CONTEC vigente.
- 1 a 2 años de experiencia post-graduación en mantenimiento industrial.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
- Experiencia en la industria farmacéutica o alimenticia es deseable.
Técnico de soporte nube con moto Medellín
Salario: $ 3.800.000
Empresa líder en servicios de tecnología busca profesional apasionado por la innovación. Será responsable de gestionar la administración integral y segura del entorno Microsoft 365 y las infraestructuras Cloud y On-prise, asegurando un ciclo de vida eficiente de los usuarios. También liderará proyectos de implementación, migración y mejora continua.
Se ofrece un contrato fijo a 3 meses, renovable, con un salario entre $3.800.000, según su experiencia. Trabajará de lunes a viernes, en un ambiente lleno de retos y aprendizaje constante.
Responsabilidades
- Gestionar la administración segura de Microsoft 365.
- Administrar infraestructuras Cloud y On-prise.
- Liderar proyectos de implementación tecnológica.
- Coordinar migraciones y mejoras tecnológicas.
- Asegurar el ciclo de vida eficiente de usuarios.
Requerimientos
- Técnico, tecnólogo o profesional en sistemas o afines.
- Certificación como administrador en Microsoft 365.
- Experiencia en administración de la nube.
- Experiencia liderando proyectos tecnológicos.
- Poseer moto para desplazamientos.
Soporte técnico en Cali
Salario: $ 2.000.000 a $ 2.499.000
Si es técnico, tecnólogo o estudiante avanzado en ingeniería de sistemas, redes, telemática o afines y cuenta con experiencia mínima de 2 años en cargos similares, con experiencia demostrable en soporte técnico, administración de redes y servicio al cliente, esta oportunidad es para usted
Horario
Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Sábados: 8:30 a.m. a 12:00 m.
Prestaciones: Todas las de ley..
Técnico electrónico de mantenimiento industrial
Salario: $ 2.900.000
Requisitos
Carreras profesionales en electrónica, ingeniería mecánica, electrónica o industrial.
Experiencia de 2 años en plantas de producción.
Funciones
- Todas las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo.
- Gestión de actividades de proyectos industriales y seguimientos.
Horario: lunes a sábado. Turnos rotativos.
Técnico electricista Barranquilla
Salario: $ 2.017.000
La Clínica General del Norte requiere técnico electricista para ejecutar tareas de mantenimiento eléctrico.
Responsabilidades
- Ejecutar trabajos de acometidas eléctricas.
- Revisar y mantener sistemas de bombeo de agua.
- Realizar revisiones semanales de la planta eléctrica y completar el check list.
- Verificar funcionamiento de planta durante cortes de energía.
- Apoyar a contratistas externos en mantenimiento de redes eléctricas.
- Planificar y ejecutar cronograma de mantenimiento de UPS.
- Instalar sistemas eléctricos para aires acondicionados.
- Colaborar con el ingeniero biomédico en equipos específicos.
- Revisar y reparar tomas corrientes y luminarias.
- Cumplir otras funciones asignadas por la institución.
Requerimientos
- Título de tecnólogo en electricidad o área afín.
- Experiencia previa en instituciones de salud.
- Conocimientos en UPS y plantas eléctricas.
- Habilidad para trabajar en equipo.
- Capacidad para planificar cronogramas de mantenimiento.