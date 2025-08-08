Suscribirse

Buscan técnicos y tecnólogos: salarios desde los 2 millones

¡Aplicar solo le tomará un par de minutos!

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

8 de agosto de 2025, 4:31 p. m.
Se abren vacantes en el Sector de TI y Software, aplique en Magneto.
¡Aplique ya! | Foto: Stock / Magneto

¿Es técnico o tecnólogo y está buscando trabajo en el sector industrial, tecnológico o de servicios? Esta es una excelente oportunidad para usted.

Varias empresas están contratando perfiles técnicos y tecnológicos en diferentes áreas, con salarios que van desde los $2 millones hasta los $3.8 millones y opciones de trabajo en ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla.

Estas son algunas de las vacantes más destacadas en Semana Empleos:

Oportunidad para técnico eléctrico en alimentos Bogotá

Salario: $ 2.134.000

Únase al equipo como técnico eléctrico en la industria de alimentos, donde desempeñará un papel fundamental en garantizar la confiabilidad y eficiencia de las máquinas y equipos. S

e busca un especialista en mantenimiento eléctrico con tarjeta CONTEC vigente y experiencia en mantenimiento en el sector alimenticio o farmacéutico.

Se ofrece un salario competitivo de $2.134.000 y la oportunidad de crecer en un entorno dinámico y colaborativo.

Responsabilidades

  • Participar en la definición de información de mantenimiento para asegurar la confiabilidad de las máquinas.
  • Ejecutar y documentar las acciones y operaciones de mantenimiento de acuerdo a la programación.
  • Solicitar recursos necesarios para asegurar la ejecución del plan de mantenimiento.
  • Operar maquinaria y equipo para el suministro de energéticos requeridos.
  • Participar en la instalación/desinstalación de maquinaria para asegurar arranque confiable.
  • Transferir conocimiento técnico de mantenimiento para asegurar la confiabilidad de las máquinas.
  • Aplicar normas de gestión de calidad ambiental y riesgo laboral.

Requerimientos

  • Tecnólogo en instrumentación industrial electromecánica electrónica mecatrónica o electricidad.
  • Tarjeta CONTEC vigente.
  • 1 a 2 años de experiencia post-graduación en mantenimiento industrial.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
  • Experiencia en la industria farmacéutica o alimenticia es deseable.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Técnico de soporte nube con moto Medellín

Salario: $ 3.800.000

Empresa líder en servicios de tecnología busca profesional apasionado por la innovación. Será responsable de gestionar la administración integral y segura del entorno Microsoft 365 y las infraestructuras Cloud y On-prise, asegurando un ciclo de vida eficiente de los usuarios. También liderará proyectos de implementación, migración y mejora continua.

Se ofrece un contrato fijo a 3 meses, renovable, con un salario entre $3.800.000, según su experiencia. Trabajará de lunes a viernes, en un ambiente lleno de retos y aprendizaje constante.

Responsabilidades

  • Gestionar la administración segura de Microsoft 365.
  • Administrar infraestructuras Cloud y On-prise.
  • Liderar proyectos de implementación tecnológica.
  • Coordinar migraciones y mejoras tecnológicas.
  • Asegurar el ciclo de vida eficiente de usuarios.

Requerimientos

  • Técnico, tecnólogo o profesional en sistemas o afines.
  • Certificación como administrador en Microsoft 365.
  • Experiencia en administración de la nube.
  • Experiencia liderando proyectos tecnológicos.
  • Poseer moto para desplazamientos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Soporte técnico en Cali

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.499.000

Si es técnico, tecnólogo o estudiante avanzado en ingeniería de sistemas, redes, telemática o afines y cuenta con experiencia mínima de 2 años en cargos similares, con experiencia demostrable en soporte técnico, administración de redes y servicio al cliente, esta oportunidad es para usted

Horario

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Sábados: 8:30 a.m. a 12:00 m.

Prestaciones: Todas las de ley..

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Técnico electrónico de mantenimiento industrial

Salario: $ 2.900.000

Requisitos

Carreras profesionales en electrónica, ingeniería mecánica, electrónica o industrial.

Experiencia de 2 años en plantas de producción.

Funciones

  • Todas las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo.
  • Gestión de actividades de proyectos industriales y seguimientos.

Horario: lunes a sábado. Turnos rotativos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Técnico electricista Barranquilla

Salario: $ 2.017.000

La Clínica General del Norte requiere técnico electricista para ejecutar tareas de mantenimiento eléctrico.

Responsabilidades

  • Ejecutar trabajos de acometidas eléctricas.
  • Revisar y mantener sistemas de bombeo de agua.
  • Realizar revisiones semanales de la planta eléctrica y completar el check list.
  • Verificar funcionamiento de planta durante cortes de energía.
  • Apoyar a contratistas externos en mantenimiento de redes eléctricas.
  • Planificar y ejecutar cronograma de mantenimiento de UPS.
  • Instalar sistemas eléctricos para aires acondicionados.
  • Colaborar con el ingeniero biomédico en equipos específicos.
  • Revisar y reparar tomas corrientes y luminarias.
  • Cumplir otras funciones asignadas por la institución.

Requerimientos

  • Título de tecnólogo en electricidad o área afín.
  • Experiencia previa en instituciones de salud.
  • Conocimientos en UPS y plantas eléctricas.
  • Habilidad para trabajar en equipo.
  • Capacidad para planificar cronogramas de mantenimiento.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Buscan cajeros en todo el país. Aplicar es 100% virtual

EmpleovacantesTrabajoBogotá

