Buscan técnicos y tecnólogos: salarios desde los 2 millones

¿Es técnico o tecnólogo y está buscando trabajo en el sector industrial, tecnológico o de servicios? Esta es una excelente oportunidad para usted.

Varias empresas están contratando perfiles técnicos y tecnológicos en diferentes áreas, con salarios que van desde los $2 millones hasta los $3.8 millones y opciones de trabajo en ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla.

Estas son algunas de las vacantes más destacadas en Semana Empleos:

Oportunidad para técnico eléctrico en alimentos Bogotá

Salario: $ 2.134.000

Únase al equipo como técnico eléctrico en la industria de alimentos, donde desempeñará un papel fundamental en garantizar la confiabilidad y eficiencia de las máquinas y equipos. S

e busca un especialista en mantenimiento eléctrico con tarjeta CONTEC vigente y experiencia en mantenimiento en el sector alimenticio o farmacéutico.

Se ofrece un salario competitivo de $2.134.000 y la oportunidad de crecer en un entorno dinámico y colaborativo.

Responsabilidades

Participar en la definición de información de mantenimiento para asegurar la confiabilidad de las máquinas.

Ejecutar y documentar las acciones y operaciones de mantenimiento de acuerdo a la programación.

Solicitar recursos necesarios para asegurar la ejecución del plan de mantenimiento.

Operar maquinaria y equipo para el suministro de energéticos requeridos.

Participar en la instalación/desinstalación de maquinaria para asegurar arranque confiable.

Transferir conocimiento técnico de mantenimiento para asegurar la confiabilidad de las máquinas.

Aplicar normas de gestión de calidad ambiental y riesgo laboral.

Requerimientos

Tecnólogo en instrumentación industrial electromecánica electrónica mecatrónica o electricidad.

Tarjeta CONTEC vigente.

1 a 2 años de experiencia post-graduación en mantenimiento industrial.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Experiencia en la industria farmacéutica o alimenticia es deseable.

Técnico de soporte nube con moto Medellín

Salario: $ 3.800.000

Empresa líder en servicios de tecnología busca profesional apasionado por la innovación. Será responsable de gestionar la administración integral y segura del entorno Microsoft 365 y las infraestructuras Cloud y On-prise, asegurando un ciclo de vida eficiente de los usuarios. También liderará proyectos de implementación, migración y mejora continua.

Se ofrece un contrato fijo a 3 meses, renovable, con un salario entre $3.800.000, según su experiencia. Trabajará de lunes a viernes, en un ambiente lleno de retos y aprendizaje constante.

Responsabilidades

Gestionar la administración segura de Microsoft 365.

Administrar infraestructuras Cloud y On-prise.

Liderar proyectos de implementación tecnológica.

Coordinar migraciones y mejoras tecnológicas.

Asegurar el ciclo de vida eficiente de usuarios.

Requerimientos

Técnico, tecnólogo o profesional en sistemas o afines.

Certificación como administrador en Microsoft 365.

Experiencia en administración de la nube.

Experiencia liderando proyectos tecnológicos.

Poseer moto para desplazamientos.

Soporte técnico en Cali

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.499.000

Si es técnico, tecnólogo o estudiante avanzado en ingeniería de sistemas, redes, telemática o afines y cuenta con experiencia mínima de 2 años en cargos similares, con experiencia demostrable en soporte técnico, administración de redes y servicio al cliente, esta oportunidad es para usted

Horario

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Sábados: 8:30 a.m. a 12:00 m.

Prestaciones: Todas las de ley..

Técnico electrónico de mantenimiento industrial

Salario: $ 2.900.000

Requisitos

Carreras profesionales en electrónica, ingeniería mecánica, electrónica o industrial.

Experiencia de 2 años en plantas de producción.

Funciones

Todas las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo.

Gestión de actividades de proyectos industriales y seguimientos.

Horario: lunes a sábado. Turnos rotativos.

Técnico electricista Barranquilla

Salario: $ 2.017.000

La Clínica General del Norte requiere técnico electricista para ejecutar tareas de mantenimiento eléctrico.

Responsabilidades

Ejecutar trabajos de acometidas eléctricas.

Revisar y mantener sistemas de bombeo de agua.

Realizar revisiones semanales de la planta eléctrica y completar el check list.

Verificar funcionamiento de planta durante cortes de energía.

Apoyar a contratistas externos en mantenimiento de redes eléctricas.

Planificar y ejecutar cronograma de mantenimiento de UPS.

Instalar sistemas eléctricos para aires acondicionados.

Colaborar con el ingeniero biomédico en equipos específicos.

Revisar y reparar tomas corrientes y luminarias.

Cumplir otras funciones asignadas por la institución.

Requerimientos