Complemento 360 abre vacantes en el sector tecnológico

La compañía Complemento 360, reconocida por su innovación en el desarrollo de software a la medida y en la gestión de outsourcing de personal especializado, abrió nuevas oportunidades laborales en el sector tecnológico.

La empresa trabaja de la mano de profesionales altamente calificados, ofreciendo soluciones que contribuyen a la transformación digital y al crecimiento de sus clientes.

Con una cultura organizacional enfocada en la flexibilidad y el bienestar, Complemento 360 se distingue por promover un entorno laboral inclusivo y en constante evolución.

Beneficios de trabajar en la empresa

En la empresa los colaboradores encuentran no solo crecimiento en el sector IT, sino también un completo paquete de beneficios. Se ofrece medicina prepagada con Medisanitas y EMI, póliza de vida con SURA, plan exequial con Capillas de la Fe y convenios con Ópticas Cosmos y planes dentales.

A nivel financiero, se destacan las libranzas con Bancolombia y Cafam, compras a crédito con Flamingo e ingresos adicionales por proyectos de corta duración. Además, se otorgan bonos en efectivo por referidos y en fechas especiales como cumpleaños.

El desarrollo profesional está respaldado con cursos gratuitos de Platzi y la participación en proyectos de alto impacto. Incluso, los colaboradores cuentan con un apartamento en Barranquilla para estadías sin costo, reafirmando el compromiso de la compañía con el bienestar integral de su equipo.

Vacantes disponibles

Administrador de base de datos PostgreSQL

Salario: a convenir

Se requiere administrador de bases de datos con experiencia en PostgreSQL para asegurar el correcto funcionamiento y la optimización de los sistemas de información. El cargo implica trabajar en un entorno dinámico y colaborativo, con oportunidades de desarrollo profesional.

Responsabilidades

Administrar y optimizar bases de datos PostgreSQL.

Ejecutar respaldos y restauraciones.

Monitorear rendimiento y capacidad.

Implementar mejoras y actualizaciones de seguridad.

Resolver problemas técnicos junto con el equipo de IT.

Documentar configuraciones y procedimientos.

Requisitos

Más de cinco años de experiencia como administrador de bases de datos.

Dominio avanzado de PostgreSQL.

Experiencia en DB2.

Conocimientos en procesos de respaldo y restauración.

Capacidad para resolver problemas complejos.

Habilidades de trabajo en equipo.

Arquitecto de infraestructura bilingüe

Salario a convenir

Estamos en búsqueda de un Arquitecto de Infraestructura Bilingüe para unirse a una compañía innovadora del sector tecnológico. El rol consiste en diseñar y gestionar arquitecturas tecnológicas robustas y seguras, garantizando la integración eficiente de sistemas en entornos locales y en la nube. La persona seleccionada trabajará con tecnologías de vanguardia y colaborará en proyectos de alto impacto en un entorno dinámico y multicultural.

Responsabilidades:

Diseñar y gestionar arquitecturas de infraestructura tecnológica.

Implementar soluciones de integración con Oracle Integration Cloud y MuleSoft.

Participar en proyectos basados en arquitecturas orientadas a servicios y microservicios.

Asegurar el cumplimiento de estándares de seguridad y normativas internacionales.

Optimizar la interoperabilidad de sistemas en plataformas cloud e híbridas.

Liderar iniciativas de mejora continua en gestión de APIs y CI/CD.

Requisitos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas o áreas afines.

Experiencia con plataformas de integración como Dell Boomi y Azure Logic Apps.

Dominio de APIs REST/SOAP y arquitecturas SOA.

Conocimiento en seguridad de la información y protección de datos.

Nivel de inglés conversacional C1.

Experiencia en metodologías ágiles y DevSecOps

Desarrollador .NET

Salario: $4.000.000 COP

Buscamos un Desarrollador .NET Full Stack apasionado por la tecnología y el desarrollo de software. La persona seleccionada participará en proyectos innovadores, creando aplicaciones robustas con C# y .NET MVC ASPX, utilizando Microsoft Visual Studio 2019 o superior. Este cargo representa una gran oportunidad para contribuir en un equipo dinámico y en constante crecimiento.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener aplicaciones en .NET MVC ASPX.

Colaborar en el diseño de soluciones de software innovadoras.

Administrar bases de datos Oracle y SQL Server.

Participar en revisiones de código, aplicando buenas prácticas de programación.

Resolver problemas técnicos y optimizar el rendimiento de las aplicaciones.

Requisitos:

Experiencia comprobada como Desarrollador .NET o en roles similares.

Dominio de Microsoft Visual Studio 2019 o superior.

Conocimiento sólido en C# y .NET MVC ASPX.

Experiencia en bases de datos Oracle y SQL Server.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse de manera efectiva.

Técnico de Soporte IT – Nivel 1

Salario: $2.000.000 COP + beneficios

Estamos en búsqueda de un Técnico de Soporte IT – Nivel 1 para brindar apoyo operativo en la infraestructura tecnológica de la compañía. El cargo es 100% presencial en Chía, Cundinamarca, y requiere un profesional proactivo, con orientación al servicio y capacidad para resolver incidentes técnicos.

Responsabilidades:

Ejecutar tareas asignadas por el área de Servicios IT y brindar soporte general.

Dar soporte a la infraestructura tecnológica: redes, correo corporativo, dominios, impresoras, entre otros.

Atender requerimientos de usuarios finales en hardware, software y reuniones oficiales.

Verificar y garantizar la correcta realización de backups.

Realizar inventario y mantenimiento preventivo/correctivo de equipos.

Preparar y entregar recursos tecnológicos (computadores, celulares, accesorios).

Requisitos:

Técnico, tecnólogo o profesional en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Software o afines.

Mínimo 2 años de experiencia en soporte IT.

Residir en Chía o municipios cercanos (requisito indispensable).

Detalles adicionales:

Contrato: Obra o labor

Modalidad: Presencial

Ubicación: Chía – Cundinamarca

Horario: Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Ingeniero Frontend React + Next.js

Salario: a convenir según experiencia + beneficios

Una empresa líder del sector tecnológico busca un Ingeniero Frontend con experiencia en React y Next.js para un proyecto de tres meses. El rol requiere sólidos conocimientos en desarrollo frontend, gestión de estado y metodologías modernas de desarrollo de software.

Responsabilidades:

Desarrollar interfaces frontend con React y Next.js.

Implementar soluciones utilizando HTML, CSS, JavaScript y Redux.

Gestionar el estado de aplicaciones complejas.

Contribuir a la calidad del código mediante pruebas unitarias y buenas prácticas de programación.

Requisitos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas, Software, Industrial o afines.

Más de 5 años de experiencia en desarrollo frontend.

Dominio de React y Next.js.

Conocimientos avanzados en HTML, CSS, JavaScript y Redux.

Deseable experiencia con TypeScript, SSR/SSG y pruebas unitarias (Jest, Testing Library).

Detalles adicionales:

Tipo de contrato: Obra o labor (proyecto de 3 meses).

Modalidad:

Bogotá: asistencia esporádica a oficina.

Fuera de Bogotá: opción de trabajo 100% remoto.

Horario: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. (hora de San Salvador).