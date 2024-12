Recientemente, el Gobierno colombiano aceleró la implementación de beneficios tributarios para los proyectos que fomenten el desarrollo de fuentes no convencionales de energía.

La normativa delega a la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) como única entidad para evaluar y certificar los proyectos de fuentes no convencionales de energía y de eficiencia energética que opten por los beneficios tributarios.

“Esto significa que dichos proyectos ya no tendrán que realizar el trámite que tenía una duración de tres meses ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Por lo que los tiempos para que las compañías puedan acceder a estos beneficios tributarios se reducirán a solo 45 días”, indicó el Ministerio de Minas y Energía.

Prestación de servicios públicos están garantizados

El presidente de Andesco resaltó que la prestación de los servicios públicos en Colombia están garantizados, aún en medio de la pandemia causada por el coronavirus.

“Está garantizada la prestación de los servicios públicos en Colombia, no va a haber ningún apagón, este año no hay posibilidad de que haya un apagón. Todas nuestras empresas están trabajando para que no tengamos dolores de cabeza”, dijo Sánchez.