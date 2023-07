El sector eléctrico nacional cada vez tiene más amenazas, ¿qué está pasando?

El sector eléctrico sufre de alta tensión. Justo cuando las mayores preocupaciones giraban en torno a los retrasos en la incorporación de más de 2.500 megavatios de energía de fuentes renovables no convencionales en La Guajira, una nueva amenaza oscurece el panorama .

XM, la administradora del mercado de energía en el país, advirtió que debido al incremento en la demanda de energía, que ha crecido más del 5 por ciento –superando las proyecciones efectuadas en octubre de 2022 por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme)–, las redes de transmisión regional presentan agotamientos en múltiples zonas del país , en especial en seis departamentos de la costa atlántica y el Chocó. “Sin la oportuna ejecución de las obras de transmisión y distribución, serán necesarios cortes de energía puntuales para conservar los niveles de seguridad y confiabilidad en la prestación del servicio”, dijo la entidad, y agregó que ese agotamiento no está relacionado con problemas de desabastecimiento de energía en el país.

El aviso de XM no cayó bien en el Gobierno. Un día después, la Upme, en un comunicado, hizo un llamado para evitar “la divulgación de señales que puedan generar pánico y desinformación en el sector y en la ciudadanía”.

Más allá del pronunciamiento de la Upme, la advertencia de XM sienta un precedente y se anticipa a las consecuencias por las dificultades en el transporte de energía y el impacto en el suministro del servicio. Sin embargo, estos avisos no son los primeros. Por ejemplo, Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, ya había enviado señales: en febrero de este año dijo que, de no contar con un plan B, Bogotá y la región enfrentarían problemas de abastecimiento de energía eléctrica en 2026 debido al aumento del consumo y a la demora en ejecución de proyectos de transmisión, no solo de esta compañía.