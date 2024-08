Falta de regulación en la IA: desafíos y necesidades urgentes. Esto opinan los abogados

Para Álvaro Meléndez, cofundador y CEO de Crant, empresa dedicada a la aplicación creativa de inteligencia artificial, esta disparidad crea un vacío peligroso. “Las empresas y los individuos se encuentran navegando en aguas desconocidas sin una brújula moral o legal clara. La IA es como tomar un carro de calle común y corriente y meterle un motor de Fórmula 1. De repente, tienes el potencial de llegar a lugares que antes eran inalcanzables, de superar límites que creías imposibles”, dice Meléndez . Pero advierte: “Si no aprendemos a manejar este nuevo poder, si no desarrollamos las habilidades y la ética necesarias para controlarlo, corremos el riesgo de perder el control y estrellarnos espectacularmente. La diferencia es que en este caso el choque no solo nos afecta a nosotros, sino a toda la sociedad”.

De ahí que el manejo como política de Estado a largo plazo y no político inmediato garantizaría que el uso de la IA sea no solo útil y masivo, sino responsable y sostenible desde lo ético. Y así se lo ratifica a quien asegura que los desafíos sociales y éticos deberían ser abordados desde la legislación.

¿Y Colombia en qué va?

Colombia aún no tiene una regulación de IA, pero es importante concebir el contexto mundial y nacional para entender que, si bien no existe una legislación particular, parece haber un consenso de querer regular la materia. Con ello se empieza a seguir la tendencia mundial de adoptar legislaciones, que, valga anotar, a la fecha no superan el 20 por ciento de los países.