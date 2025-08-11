Hay 25.542 vacantes de trabajo a término indefinido disponibles. Conozca las ofertas

Suscribirse

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

11 de agosto de 2025, 5:03 p. m.
En Colombia, así como en América Latina, el mercado laboral oculto es un fenómeno muy relevante y, por eso, quienes no tienen una red de contactos sólida tienden a perderse oportunidades valiosas.
Si está buscando estabilidad laboral, esta es su oportunidad. Actualmente hay más de 25.500 ofertas de trabajo con contrato a término indefinido en todo el país, en sectores como servicios financieros, comercio, gastronomía y ventas.

Aplicar a estas vacantes es gratuito y podrá realizarlo desde su computador o desde cualquier dispositivo web. Recuerde que en Semana Empleos podrá encontrar más de 110.000 ofertas laborales disponibles.

Aquí le compartimos algunas de las más destacadas:

Asesor de servicios financieros y cajero Medellín

Salario: $ 2.157.000

Reconocida entidad bancaria requiere un asesor comercial financiero y cajero, profesional dedicado y orientado al servicio. Se solicita bachiller, técnico(a) o tecnólogo(a) en áreas financieras, administrativas o afines, con mínimo un año de experiencia en ventas, manejo de caja y servicio al cliente. Se ofrecen comisiones sin techo que incrementan los ingresos.

Responsabilidades

  • Atender a clientes en el área de caja y realizar transacciones financieras.
  • Asesorar sobre productos y servicios financieros.
  • Gestionar ventas y promover productos financieros.
  • Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.
  • Brindar un servicio al cliente de excelencia.

Requisitos

  • Bachillerato completo, técnico o tecnólogo en áreas financieras, administrativas o afines.
  • Experiencia mínima de un año en ventas y manejo de caja.
  • Habilidades en servicio al cliente.
  • Disponibilidad para trabajar tiempo completo de lunes a sábado y dos domingos al mes, en turnos rotativos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor comercial Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

Se requiere asesor de ventas canal constructor para Bogotá, Cundinamarca y Boyacá.

Profesional en ingeniería civil, arquitectura o diseño industrial o de interiores, con mínimo tres años de experiencia comprobada en ventas B2B en el sector construcción, atendiendo distribuidores o constructores, y comercializando productos como revestimientos, pegantes, pintura, muebles y grifería.

Es indispensable contar con vehículo propio (moto o carro).

Responsabilidades

  • Gestión de cuentas institucionales.
  • Prospección y desarrollo de negocios.
  • Asesoramiento técnico-comercial.
  • Elaboración y negociación de propuestas.
  • Seguimiento posventa (entrega de pedidos, seguimiento de calidad y cartera).

Condiciones

  • Salario base: $1.423.500 COP mensuales más prestaciones de ley.
  • Comisiones promedio: $2.800.000, según cumplimiento de metas.
  • Contrato a término indefinido.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Vendedor Bucaramanga

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

Se requiere asesor comercial externo para la línea de locería y vajilla, persona entusiasta y orientada a resultados.

Responsabilidades

  • Desarrollar y gestionar el presupuesto de ventas general de la línea.
  • Visitar y abrir nuevos clientes.
  • Realizar seguimiento y gestión de cotizaciones.
  • Captar nuevos clientes institucionales y del hogar (restaurantes, hoteles, etc.).
  • Manejo experto de herramientas ofimáticas.
  • Comunicación y negociación efectiva.

Requisitos

  • Licencia de conducción A2 y motocicleta con documentos al día.
  • Estudios técnicos en áreas comerciales.

Condiciones

  • Contrato a término indefinido.
  • Salario: $1.423.500 más prestaciones sociales, rodamiento y comisiones por cumplimiento del 100% del presupuesto (de $300.000 a $1.000.000).
  • Horario: lunes a sábado (lunes a viernes de 8:00 a 18:00 y sábados de 8:00 a 15:00).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar administrativo bancario Bogotá

Salario a convenir

Banco de Occidente requiere auxiliar de visación de convenios. Puesto ideal para quienes se inician en el mundo laboral. Se busca estudiante de técnico, tecnólogo o primeros semestres de carrera profesional en áreas administrativas o afines, con mínimo un año de experiencia en manejo y revisión de documentos.

Responsabilidades

  • Revisar y procesar documentos de convenios.
  • Actualizar registros.
  • Generar reportes mensuales.
  • Mantener la confidencialidad de la información.
  • Gestionar archivos físicos y digitales.

Condiciones

  • Conocimiento básico de Excel.
  • Contrato fijo por seis meses.
  • Modalidad híbrida.
  • Horario: lunes a viernes, con disponibilidad los sábados.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Vacante para auxiliar de cocina Cundinamarca

Salario: $ 1.600.000 a $ 2.000.000

Se requiere auxiliar de cocina para apoyar en la preparación y presentación de alimentos. Se ofrece ambiente laboral dinámico, propinas, prestaciones de ley y transporte para residentes en Chía o Bogotá. Quienes residan en Zipaquirá, Cajicá o más al norte deberán contar con vehículo propio.

Responsabilidades

  • Preparación de alimentos en cocina fría y caliente.
  • Realizar mise en place diario.
  • Mantener limpieza y orden.
  • Apoyar en la creación de menús.
  • Seguir las instrucciones del chef.

Requisitos

  • Técnico en cocina o mínimo nueve meses de experiencia en cocina fría y caliente.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos de domingo a domingo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Barista – Starbucks Parque La Colina

Salario: $ 1.692.000

Ejecutar los procedimientos establecidos por la marca, siguiendo los lineamientos y estándares de excelencia operativa, para garantizar la experiencia Starbucks a los clientes. Involucra la preparación y manipulación de bebidas y alimentos con altos estándares de calidad, atención y servicio, así como el mantenimiento óptimo de la tienda.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Nuevos empleos en Lili Pink: esta podría ser su oportunidad

