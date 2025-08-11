Hay 25.542 vacantes de trabajo a término indefinido disponibles. Conozca las ofertas

Empleo
Si está buscando estabilidad laboral, esta es su oportunidad. Actualmente hay más de 25.500 ofertas de trabajo con contrato a término indefinido en todo el país, en sectores como servicios financieros, comercio, gastronomía y ventas.
Aplicar a estas vacantes es gratuito y podrá realizarlo desde su computador o desde cualquier dispositivo web. Recuerde que en Semana Empleos podrá encontrar más de 110.000 ofertas laborales disponibles.
Aquí le compartimos algunas de las más destacadas:
Asesor de servicios financieros y cajero Medellín
Salario: $ 2.157.000
Reconocida entidad bancaria requiere un asesor comercial financiero y cajero, profesional dedicado y orientado al servicio. Se solicita bachiller, técnico(a) o tecnólogo(a) en áreas financieras, administrativas o afines, con mínimo un año de experiencia en ventas, manejo de caja y servicio al cliente. Se ofrecen comisiones sin techo que incrementan los ingresos.
Responsabilidades
- Atender a clientes en el área de caja y realizar transacciones financieras.
- Asesorar sobre productos y servicios financieros.
- Gestionar ventas y promover productos financieros.
- Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.
- Brindar un servicio al cliente de excelencia.
Requisitos
- Bachillerato completo, técnico o tecnólogo en áreas financieras, administrativas o afines.
- Experiencia mínima de un año en ventas y manejo de caja.
- Habilidades en servicio al cliente.
- Disponibilidad para trabajar tiempo completo de lunes a sábado y dos domingos al mes, en turnos rotativos.
Asesor comercial Bogotá
Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000
Se requiere asesor de ventas canal constructor para Bogotá, Cundinamarca y Boyacá.
Profesional en ingeniería civil, arquitectura o diseño industrial o de interiores, con mínimo tres años de experiencia comprobada en ventas B2B en el sector construcción, atendiendo distribuidores o constructores, y comercializando productos como revestimientos, pegantes, pintura, muebles y grifería.
Es indispensable contar con vehículo propio (moto o carro).
Responsabilidades
- Gestión de cuentas institucionales.
- Prospección y desarrollo de negocios.
- Asesoramiento técnico-comercial.
- Elaboración y negociación de propuestas.
- Seguimiento posventa (entrega de pedidos, seguimiento de calidad y cartera).
Condiciones
- Salario base: $1.423.500 COP mensuales más prestaciones de ley.
- Comisiones promedio: $2.800.000, según cumplimiento de metas.
- Contrato a término indefinido.
Vendedor Bucaramanga
Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000
Se requiere asesor comercial externo para la línea de locería y vajilla, persona entusiasta y orientada a resultados.
Responsabilidades
- Desarrollar y gestionar el presupuesto de ventas general de la línea.
- Visitar y abrir nuevos clientes.
- Realizar seguimiento y gestión de cotizaciones.
- Captar nuevos clientes institucionales y del hogar (restaurantes, hoteles, etc.).
- Manejo experto de herramientas ofimáticas.
- Comunicación y negociación efectiva.
Requisitos
- Licencia de conducción A2 y motocicleta con documentos al día.
- Estudios técnicos en áreas comerciales.
Condiciones
- Contrato a término indefinido.
- Salario: $1.423.500 más prestaciones sociales, rodamiento y comisiones por cumplimiento del 100% del presupuesto (de $300.000 a $1.000.000).
- Horario: lunes a sábado (lunes a viernes de 8:00 a 18:00 y sábados de 8:00 a 15:00).
Auxiliar administrativo bancario Bogotá
Salario a convenir
Banco de Occidente requiere auxiliar de visación de convenios. Puesto ideal para quienes se inician en el mundo laboral. Se busca estudiante de técnico, tecnólogo o primeros semestres de carrera profesional en áreas administrativas o afines, con mínimo un año de experiencia en manejo y revisión de documentos.
Responsabilidades
- Revisar y procesar documentos de convenios.
- Actualizar registros.
- Generar reportes mensuales.
- Mantener la confidencialidad de la información.
- Gestionar archivos físicos y digitales.
Condiciones
- Conocimiento básico de Excel.
- Contrato fijo por seis meses.
- Modalidad híbrida.
- Horario: lunes a viernes, con disponibilidad los sábados.
Vacante para auxiliar de cocina Cundinamarca
Salario: $ 1.600.000 a $ 2.000.000
Se requiere auxiliar de cocina para apoyar en la preparación y presentación de alimentos. Se ofrece ambiente laboral dinámico, propinas, prestaciones de ley y transporte para residentes en Chía o Bogotá. Quienes residan en Zipaquirá, Cajicá o más al norte deberán contar con vehículo propio.
Responsabilidades
- Preparación de alimentos en cocina fría y caliente.
- Realizar mise en place diario.
- Mantener limpieza y orden.
- Apoyar en la creación de menús.
- Seguir las instrucciones del chef.
Requisitos
- Técnico en cocina o mínimo nueve meses de experiencia en cocina fría y caliente.
- Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos de domingo a domingo.
Barista – Starbucks Parque La Colina
Salario: $ 1.692.000
Ejecutar los procedimientos establecidos por la marca, siguiendo los lineamientos y estándares de excelencia operativa, para garantizar la experiencia Starbucks a los clientes. Involucra la preparación y manipulación de bebidas y alimentos con altos estándares de calidad, atención y servicio, así como el mantenimiento óptimo de la tienda.