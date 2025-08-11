Hay 25.542 vacantes de trabajo a término indefinido disponibles. Conozca las ofertas

Si está buscando estabilidad laboral, esta es su oportunidad. Actualmente hay más de 25.500 ofertas de trabajo con contrato a término indefinido en todo el país, en sectores como servicios financieros, comercio, gastronomía y ventas.

Aplicar a estas vacantes es gratuito y podrá realizarlo desde su computador o desde cualquier dispositivo web. Recuerde que en Semana Empleos podrá encontrar más de 110.000 ofertas laborales disponibles.

Aquí le compartimos algunas de las más destacadas:

Asesor de servicios financieros y cajero Medellín

Salario: $ 2.157.000

Reconocida entidad bancaria requiere un asesor comercial financiero y cajero, profesional dedicado y orientado al servicio. Se solicita bachiller, técnico(a) o tecnólogo(a) en áreas financieras, administrativas o afines, con mínimo un año de experiencia en ventas, manejo de caja y servicio al cliente. Se ofrecen comisiones sin techo que incrementan los ingresos.

Responsabilidades

Atender a clientes en el área de caja y realizar transacciones financieras.

Asesorar sobre productos y servicios financieros.

Gestionar ventas y promover productos financieros.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Brindar un servicio al cliente de excelencia.

Requisitos

Bachillerato completo, técnico o tecnólogo en áreas financieras, administrativas o afines.

Experiencia mínima de un año en ventas y manejo de caja.

Habilidades en servicio al cliente.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo de lunes a sábado y dos domingos al mes, en turnos rotativos.

Asesor comercial Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

Se requiere asesor de ventas canal constructor para Bogotá, Cundinamarca y Boyacá.

Profesional en ingeniería civil, arquitectura o diseño industrial o de interiores, con mínimo tres años de experiencia comprobada en ventas B2B en el sector construcción, atendiendo distribuidores o constructores, y comercializando productos como revestimientos, pegantes, pintura, muebles y grifería.

Es indispensable contar con vehículo propio (moto o carro).

Responsabilidades

Gestión de cuentas institucionales.

Prospección y desarrollo de negocios.

Asesoramiento técnico-comercial.

Elaboración y negociación de propuestas.

Seguimiento posventa (entrega de pedidos, seguimiento de calidad y cartera).

Condiciones

Salario base: $1.423.500 COP mensuales más prestaciones de ley.

Comisiones promedio: $2.800.000, según cumplimiento de metas.

Contrato a término indefinido.

Vendedor Bucaramanga

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

Se requiere asesor comercial externo para la línea de locería y vajilla, persona entusiasta y orientada a resultados.

Responsabilidades

Desarrollar y gestionar el presupuesto de ventas general de la línea.

Visitar y abrir nuevos clientes.

Realizar seguimiento y gestión de cotizaciones.

Captar nuevos clientes institucionales y del hogar (restaurantes, hoteles, etc.).

Manejo experto de herramientas ofimáticas.

Comunicación y negociación efectiva.

Requisitos

Licencia de conducción A2 y motocicleta con documentos al día.

Estudios técnicos en áreas comerciales.

Condiciones

Contrato a término indefinido.

Salario: $1.423.500 más prestaciones sociales, rodamiento y comisiones por cumplimiento del 100% del presupuesto (de $300.000 a $1.000.000).

Horario: lunes a sábado (lunes a viernes de 8:00 a 18:00 y sábados de 8:00 a 15:00).

Auxiliar administrativo bancario Bogotá

Salario a convenir

Banco de Occidente requiere auxiliar de visación de convenios. Puesto ideal para quienes se inician en el mundo laboral. Se busca estudiante de técnico, tecnólogo o primeros semestres de carrera profesional en áreas administrativas o afines, con mínimo un año de experiencia en manejo y revisión de documentos.

Responsabilidades

Revisar y procesar documentos de convenios.

Actualizar registros.

Generar reportes mensuales.

Mantener la confidencialidad de la información.

Gestionar archivos físicos y digitales.

Condiciones

Conocimiento básico de Excel.

Contrato fijo por seis meses.

Modalidad híbrida.

Horario: lunes a viernes, con disponibilidad los sábados.

Vacante para auxiliar de cocina Cundinamarca

Salario: $ 1.600.000 a $ 2.000.000

Se requiere auxiliar de cocina para apoyar en la preparación y presentación de alimentos. Se ofrece ambiente laboral dinámico, propinas, prestaciones de ley y transporte para residentes en Chía o Bogotá. Quienes residan en Zipaquirá, Cajicá o más al norte deberán contar con vehículo propio.

Responsabilidades

Preparación de alimentos en cocina fría y caliente.

Realizar mise en place diario.

Mantener limpieza y orden.

Apoyar en la creación de menús.

Seguir las instrucciones del chef.

Requisitos

Técnico en cocina o mínimo nueve meses de experiencia en cocina fría y caliente.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos de domingo a domingo.

Barista – Starbucks Parque La Colina

Salario: $ 1.692.000