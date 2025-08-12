Hay nuevos empleos para psicólogos. Conozca cómo aplicar

Nuevas oportunidades laborales para psicólogos están disponibles esta semana en distintas ciudades del país, con opciones para recién graduados y profesionales con experiencia.

Las ofertas incluyen contratos a término fijo y a término indefinido, así como modalidades de trabajo presencial, híbrido o remoto, dependiendo de la empresa. Algunas requieren disponibilidad inmediata, lo que puede ser una ventaja para quienes buscan incorporarse rápidamente al mercado laboral.

Para consultar el listado completo, basta con ingresar a Semana Empleos, crear un perfil profesional actualizado y postularse sin costo a las vacantes de interés.

Vacantes disponibles

Psicólogo educativo Bogotá

Salario: $3.000.000

Institución educativa requiere psicólogo educativo comprometido con el desarrollo integral de los estudiantes. El profesional seleccionado desempeñará un papel clave en la promoción de entornos de aprendizaje saludables y en el fortalecimiento de la convivencia escolar, trabajando en coordinación con docentes y autoridades académicas.

Responsabilidades:

Apoyar el desarrollo emocional y social de los estudiantes.

Promover entornos de aprendizaje seguros y saludables.

Diseñar e implementar programas de orientación y acompañamiento estudiantil.

Colaborar con el cuerpo docente para mejorar el ambiente escolar.

Realizar evaluaciones psicológicas y elaborar informes de progreso.

Requisitos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia previa en contextos educativos.

Conocimientos en desarrollo infantil y adolescencia.

Psicólogo en Medellín

Salario a convenir

Entidad del sector salud busca psicólogo clínico con especialización en Psicología Clínica de la Niñez y Adolescencia, o maestría en Neurociencias o Psicología de la Salud. El cargo implica la atención integral de pacientes, con énfasis en psicoterapia breve de enfoque cognitivo-comportamental.

Responsabilidades:

Brindar atención psicológica oportuna y efectiva.

Elaborar planes de manejo tras la valoración inicial.

Potenciar habilidades en pacientes para su recuperación integral.

Coordinar con el equipo interdisciplinario el proceso terapéutico.

Educar al paciente para su reintegración a la vida cotidiana.

Requisitos:

Especialización o maestría en áreas indicadas.

Experiencia en psicoterapia breve cognitivo-comportamental.

Conocimiento en escalas psicoeducativas.

Capacidad de trabajo interdisciplinario.

Psicóloga especialista en salud ocupacional Cali

Salario: $ 3.800.000 a $ 4.000.000

Empresa de seguridad requiere psicóloga especialista en salud ocupacional, con licencia vigente, para la gestión de riesgo psicosocial y casos médicos laborales.

Responsabilidades:

Aplicar normativas de seguridad y salud en el trabajo.

Gestionar casos médicos complejos relacionados con salud mental laboral.

Realizar vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial.

Requisitos:

Psicología con especialización o posgrado en Salud Ocupacional.

Licencia y curso de 50 horas vigentes.

Mínimo 2 años de experiencia en el área.

Contrato: Indefinido.

Psicóloga o tecnóloga en gestión humana Medellín

Salario: $ 2.800.000 a $ 4.000.000

Organización multinacional busca profesional o tecnólogo en Recursos Humanos para liderar procesos de selección de ciclo completo, con entrevistas por competencias y técnicas de sourcing avanzado.

Responsabilidades:

Definir perfiles y estrategias de reclutamiento junto a líderes de área.

Realizar búsqueda y evaluación de talento.

Aplicar herramientas psicométricas.

Gestionar indicadores de reclutamiento.

Requisitos:

Título en Psicología (con tarjeta profesional) o Tecnología en RRHH.

2,5 años de experiencia en selección.

Habilidades de comunicación, negociación y análisis de datos.

Contrato: Indefinido.

Analista de selección Cartagena

Salario: $2.500.000

Compañía del sector moda busca analista de selección para procesos de reclutamiento y evaluación de perfiles.

Requisitos:

Psicología.

Experiencia en selección de personal.

Disponibilidad de tiempo completo.