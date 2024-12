La norma regirá a partir de enero de 2021. Establece que las grandes compañías no podrán abusar de los tiempos para pagarles a las micros, pequeñas y medianas empresas por los bienes o servicios que les compran. En el primer año tendrán plazo máximo de 60 días calendario para pagar, y a partir del segundo, 45.

Estos tiempos se aplicarán tanto al sector público como al privado. Pero las entidades tendrán una gabela: podrán pagar siempre y cuando tengan apropiados los recursos. El sector salud también estará sometido a esta nueva dinámica, aunque solo participará tres años después.

El trámite de este proyecto en el Congreso no fue color de rosa, pues varias veces estuvo a punto de hundirse. Toro tuvo que recurrir a estrategias variadas. Una de las más sonadas tuvo lugar en septiembre, cuando el articulado estaba congelado en la Cámara de Representantes. En el Capitolio aparecieron letreros que anunciaban que a los congresistas, funcionarios y asesores les pagarían sus sueldos en 180 días.

Todos pusieron el grito en el cielo. Pero se trataba de una ‘jugadita’ pedagógica de Toro para hacerles sentir a los miembros del Legislativo el calvario que viven los pequeños empresarios y contratistas por las demoras de sus pagos. Esta campaña impactó tanto a los congresistas que aprobaron el articulado con mayorías aplastantes.

Si el dueño de un pequeño negocio no recibe a tiempo sus pagos, no tiene más opción que acudir al factoring (compra de facturas) o pedir un crédito para no colgarse con la nómina y con los impuestos. Así financia al grande y se queda sin dinero para innovar o invertir en su negocio, e incluso puede perderlo si no tiene cómo aguantar tanto tiempo sin ingresos.

Con esta ley, esa dejaría de ser la normalidad en el país. “Si un empresario no tiene que endeudarse y puede invertir más en innovación o en salarios, genera una circulación de dinero importante y aumenta la productividad”, dice Toro.