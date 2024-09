Los industriales piden mensajes del Gobierno que ayuden a reducir la incertidumbre e impulsen la reactivación

La incertidumbre no es un sentimiento pasajero. Por el contrario, deja una huella profunda y sus efectos en la economía son desastrosos y de largo alcance. Así lo reveló un estudio presentado, en el 9.º Congreso de Empresarios de la Andi, por Bruce Mac Master, presidente de la agremiación.

La incertidumbre genera una cascada de efectos sobre las posibilidades que tiene Colombia de hacer más por sus ciudadanos. Cuando se dice desde la misma Casa de Nariño que el país no podrá cumplir la regla fiscal; que no se sabe para dónde va el sistema de salud, o se decide no aumentar la actividad minero-energética, que es la que proporciona el principal ingreso a la bolsa pública, se causa un remezón que se puede visibilizar en cifras concretas, según el estudio de la Andi.