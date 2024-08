Inversiones forzosas: llega la primera denuncia contra Petro por pánico económico tras su polémica propuesta

Pero lo más preocupante para el congresista del Centro Democrático es que hay evidencia de que los colombianos, a raíz del anuncio de Petro, están sacando sus ahorros de los bancos al no tener certeza sobre lo que va a pasar. “Prefieren tenerla debajo del colchón. Hay que recordar que el ahorro de los colombianos permite a los bancos hacer transacciones a nivel interno e internacional. Además, es un respaldo para las calificadoras internacionales frente a las inversiones y transacciones del Estado colombiano. No sé qué es lo que quiere Petro, pero esto está generando incertidumbre”.

Sin respaldo en el Congreso

La representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, l anzó duras críticas y reveló que si Petro presenta el proyecto no tendrá ninguna viabilidad política por diferentes razones, pero la principal es que el Ejecutivo ha contado con recursos que no se están ejecutando.

“Petro es un improvisador de primera categoría. Él se despierta y va gobernando a punta de ocurrencias que va diciendo, pero la gran mayoría de lo que dice no queda en nada, porque no se puede”.

La congresista dijo que en varias reuniones políticas han coincidido con otros sectores en que el Gobierno Petro ha tenido el presupuesto más alto de la historia en Colombia y que por falta de gerencia no le han sacado provecho. “Prometió en el Plan Nacional de Desarrollo muchas cosas y al final no hace el recaudo para cumplir, la ejecución está en el piso. El ahorro de los colombianos en el banco no es ahorro público, me impresiona cómo inventa conceptos y dice mentiras. Ese dinero es de cada persona y Petro no puede disponer de él”.