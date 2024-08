Vicky Dávila lanza fuerte advertencia: “Petro me amenazó por opinar sobre las inversiones forzosas”

“Aquí se han mezclado los intereses económicos con los políticos. El verdadero capitalismo requiere de menos gobierno, menos burocracia, menos subsidios estatales a grandes empresas y más competencia. Eso, a la larga, aumenta la productividad, que es la única manera de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Así que no temo ante sus amenazas. Pero sí quedo avisada. Si usted me acusa de pánico económico, solo porque doy una opinión, significa que ha pensado en que yo termine en la cárcel y hay que tener en cuenta que usted ya tiene fiscal de bolsillo, Luz Adriana Camargo. No he delinquido, no delinco y no delinquiré jamás. Usted sí lo hizo y el Estado lo perdonó. Dios me cuida de usted y de todo el que quiere hacerme daño. Por fortuna, usted no es más poderoso que Dios. No se deje llevar de la ira porque queda en evidencia”, concluyó la directora de SEMANA.