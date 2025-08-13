Empleo
Nuevas oportunidades de empleo en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades
Aquí encuentra los detalles de esta convocatoria laboral.
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral colombiano inicia la semana con oportunidades para distintos perfiles y niveles de experiencia en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena. Las vacantes publicadas en Semana Empleos incluyen cargos en sectores como call center, educación, logística internacional, administración, mecánica automotriz y mantenimiento en el sector salud.
Para aplicar, deberá buscar la oferta que más se adapte a su perfil, entrar al enlace de aplicación y registrarse. Recuerde que en Semana Empleos podrá encontrar más de 110.000 ofertas en todo el país.
Asesor call center – lunes a sábado
Importante empresa del país busca asesores call center para ventas, hombres o mujeres, con experiencia en atención y gestión de llamadas entrantes y salientes, venta de productos intangibles, cumplimiento de metas e indicadores, registro y actualización de información en el sistema, y atención al cliente de alta calidad.
Requisitos:
Experiencia mínima de tres meses en call center (ventas, venta cruzada, retención, fidelización o cobranza).
Bachiller académico.
Disponibilidad para trabajar en Zona Franca/Fontibón.
Condiciones laborales:
Salario: $1.423.500 a $3.500.000
Psicólogo educativo – Bogotá
Salario a convenir
Institución requiere profesional en psicología o estudiante de último semestre para desempeñarse en el área educativa y organizacional.
Responsabilidades educativas:
Brindar clases asociadas al plan estratégico de formación y psico-orientación.
Proporcionar orientación vocacional.
Detectar necesidades de los estudiantes.
Diseñar planes de acción para mejorar la experiencia formativa.
Proponer modelos formativos y prevenir la deserción escolar.
Responsabilidades organizacionales:
Evaluar y seleccionar candidatos de acuerdo con perfiles establecidos.
Elaborar informes de selección con resultados de pruebas psicotécnicas y entrevistas.
Presentar reportes periódicos sobre el desarrollo de procesos de selección.
Medir y cumplir indicadores establecidos, generando oportunidades de mejora.
Condiciones laborales:
Salario: $1.495.000 + $400.000 de bono de bienestar + prestaciones de ley.
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Contrato fijo, presencial.
Especialista en logística internacional bilingüe – Medellín
Salario a convenir
Empresa del sector logístico busca especialista en logística internacional bilingüe, profesional en Relaciones Económicas Internacionales, Comercio Exterior o áreas afines, con mínimo tres años de experiencia en funciones como agente de carga internacional.
Requisitos:
- Inglés B2.
- Experiencia en negociación aérea, marítima, terrestre y aduanera.
- Conocimiento en documentos de transporte internacional y organismos de comercio exterior.
- Formación complementaria en negocios internacionales.
- Conocimiento de legislación internacional sobre transporte de carga.
Funciones:
- Negociar con proveedores de la cadena logística para obtener tarifas competitivas.
- Solicitar tarifas a oficinas del exterior, agentes y proveedores.
- Atender solicitudes internacionales sobre tarifas.
- Mantener actualizados los tarifarios y herramientas corporativas.
Condiciones laborales:
Modalidad híbrida.
Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Salario a convenir + auxilio de conectividad + prestaciones de ley + fondo de empleados.
Auxiliar administrativo/a en Medellín
Salario: $ 1.551.000
Coéxito S.A.S., empresa con más de 70 años de trayectoria en comercialización de baterías y autopartes, busca auxiliar administrativo para apoyar las operaciones de su Energiteca.
Funciones:
Gestionar documentación y archivos.
Apoyar en la planificación y ejecución de proyectos.
Facilitar la comunicación entre áreas.
Manejar herramientas ofimáticas para control de datos.
Requisitos:
- Técnico o tecnólogo en mecánica automotriz, carreras administrativas o afines.
- Mínimo seis meses de experiencia en cargos similares.
- Manejo intermedio de herramientas ofimáticas.
Condiciones laborales:
Salario: $1.551.000 + beneficios corporativos.
Mecánico automotriz Cali
Salario: $ 1.650.000 a $ 2.500.000
AutoMás busca mecánico automotriz para realizar toma de improntas, inspecciones para asegurabilidad y peritajes de vehículos.
Requisitos:
Experiencia en mecánica automotriz.
Condiciones laborales:
Contrato a término indefinido.
Horario: turnos rotativos de 8 horas, lunes a sábado, entre las 6:00 a.m. y 7:00 p.m.
Coordinador de mantenimiento administrativo - Cali
Salario: $ 4.800.000 a $ 5.000.000
Organización del sector salud busca coordinador de mantenimiento administrativo para liderar procesos de obras, adecuaciones y mantenimiento preventivo y correctivo de sedes.
Requisitos:
- Profesional en arquitectura o ingeniería civil.
- Mínimo tres años de experiencia, preferiblemente en sector salud.
- Manejo de Lotus Notes.
- Condiciones laborales:
- Horario: lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Contrato directo, pagos quincenales.
- Salario: $4.800.000 a $5.000.000 + beneficios corporativos.