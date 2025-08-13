Suscribirse

Nuevas oportunidades de empleo en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades

Aquí encuentra los detalles de esta convocatoria laboral.

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

13 de agosto de 2025
La capacidad de contar historias y transmitir emociones a través de las palabras sigue siendo exclusivamente humana. Si su carrera se basa en la escritura y la comunicación, puede estar seguro de que su habilidad para conectar con el público permanece protegida de la automatización.
¡Aplique ya! | Foto: Getty Images

El mercado laboral colombiano inicia la semana con oportunidades para distintos perfiles y niveles de experiencia en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena. Las vacantes publicadas en Semana Empleos incluyen cargos en sectores como call center, educación, logística internacional, administración, mecánica automotriz y mantenimiento en el sector salud.

Para aplicar, deberá buscar la oferta que más se adapte a su perfil, entrar al enlace de aplicación y registrarse. Recuerde que en Semana Empleos podrá encontrar más de 110.000 ofertas en todo el país.

Asesor call center – lunes a sábado

Importante empresa del país busca asesores call center para ventas, hombres o mujeres, con experiencia en atención y gestión de llamadas entrantes y salientes, venta de productos intangibles, cumplimiento de metas e indicadores, registro y actualización de información en el sistema, y atención al cliente de alta calidad.

Requisitos:

Experiencia mínima de tres meses en call center (ventas, venta cruzada, retención, fidelización o cobranza).

Bachiller académico.

Disponibilidad para trabajar en Zona Franca/Fontibón.

Condiciones laborales:

Salario: $1.423.500 a $3.500.000

¡Aplique acá!

Psicólogo educativo – Bogotá

Salario a convenir

Institución requiere profesional en psicología o estudiante de último semestre para desempeñarse en el área educativa y organizacional.

Responsabilidades educativas:

Brindar clases asociadas al plan estratégico de formación y psico-orientación.

Proporcionar orientación vocacional.

Detectar necesidades de los estudiantes.

Diseñar planes de acción para mejorar la experiencia formativa.

Proponer modelos formativos y prevenir la deserción escolar.

Responsabilidades organizacionales:

Evaluar y seleccionar candidatos de acuerdo con perfiles establecidos.

Elaborar informes de selección con resultados de pruebas psicotécnicas y entrevistas.

Presentar reportes periódicos sobre el desarrollo de procesos de selección.

Medir y cumplir indicadores establecidos, generando oportunidades de mejora.

Condiciones laborales:

Salario: $1.495.000 + $400.000 de bono de bienestar + prestaciones de ley.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Contrato fijo, presencial.

¡Aplique acá!

Especialista en logística internacional bilingüe – Medellín

Salario a convenir

Empresa del sector logístico busca especialista en logística internacional bilingüe, profesional en Relaciones Económicas Internacionales, Comercio Exterior o áreas afines, con mínimo tres años de experiencia en funciones como agente de carga internacional.

Requisitos:

  • Inglés B2.
  • Experiencia en negociación aérea, marítima, terrestre y aduanera.
  • Conocimiento en documentos de transporte internacional y organismos de comercio exterior.
  • Formación complementaria en negocios internacionales.
  • Conocimiento de legislación internacional sobre transporte de carga.

Funciones:

  • Negociar con proveedores de la cadena logística para obtener tarifas competitivas.
  • Solicitar tarifas a oficinas del exterior, agentes y proveedores.
  • Atender solicitudes internacionales sobre tarifas.
  • Mantener actualizados los tarifarios y herramientas corporativas.

Condiciones laborales:

Modalidad híbrida.

Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Salario a convenir + auxilio de conectividad + prestaciones de ley + fondo de empleados.

¡Aplique acá!

Auxiliar administrativo/a en Medellín

Salario: $ 1.551.000

Coéxito S.A.S., empresa con más de 70 años de trayectoria en comercialización de baterías y autopartes, busca auxiliar administrativo para apoyar las operaciones de su Energiteca.

Funciones:

Gestionar documentación y archivos.

Apoyar en la planificación y ejecución de proyectos.

Facilitar la comunicación entre áreas.

Manejar herramientas ofimáticas para control de datos.

Requisitos:

  • Técnico o tecnólogo en mecánica automotriz, carreras administrativas o afines.
  • Mínimo seis meses de experiencia en cargos similares.
  • Manejo intermedio de herramientas ofimáticas.

Condiciones laborales:

Salario: $1.551.000 + beneficios corporativos.

¡Aplique acá!

Mecánico automotriz Cali

Salario: $ 1.650.000 a $ 2.500.000

AutoMás busca mecánico automotriz para realizar toma de improntas, inspecciones para asegurabilidad y peritajes de vehículos.

Requisitos:

Experiencia en mecánica automotriz.

Condiciones laborales:

Contrato a término indefinido.

Horario: turnos rotativos de 8 horas, lunes a sábado, entre las 6:00 a.m. y 7:00 p.m.

¡Aplique acá!

Coordinador de mantenimiento administrativo - Cali

Salario: $ 4.800.000 a $ 5.000.000

Organización del sector salud busca coordinador de mantenimiento administrativo para liderar procesos de obras, adecuaciones y mantenimiento preventivo y correctivo de sedes.

Requisitos:

  • Profesional en arquitectura o ingeniería civil.
  • Mínimo tres años de experiencia, preferiblemente en sector salud.
  • Manejo de Lotus Notes.
  • Condiciones laborales:
  • Horario: lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • Contrato directo, pagos quincenales.
  • Salario: $4.800.000 a $5.000.000 + beneficios corporativos.

¡Aplique acá!

