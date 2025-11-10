Suscribirse

Economía

Ojo afiliados de Compensar: estos son los subsidios que pueden recibir si cumplen con los requisitos

Es clave que conozca los subsidios que otorga la caja de compensación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
10 de noviembre de 2025, 7:41 p. m.
Compensar
Compensar es una caja de compensación que ofrece varios subsidios. | Foto: Semana

Los subsidios son uno de los beneficios otorgados a millones de personas y que buscan beneficiarlas a nivel social, al permitirles adquirir productos y servicios que normalmente no podrían adquirir con su nivel de ingresos y gracias a su contexto socioeconómico.

Aunque los Gobiernos normalmente son los principales creadores de distintos programas de subsidio, lo cierto es que también hay entidades de carácter privado que también otorgan una serie de beneficios. Compensar es una de las que ha diseñado algunos subsidios. Aquí le contamos cuáles existen.

Dinero billetes pesos colombianos
Estos son los beneficios. | Foto: 123RF

De acuerdo con las cifras de la entidad, en 2024 la Caja entregó más de 7,9 millones de subsidios, con una inversión que superó los $1,2 billones y que benefició a más de 1,3 millones de afiliados en Bogotá y Cundinamarca.

“Estos recursos se destinaron a cubrir necesidades esenciales como el sostenimiento mensual de los hijos, la permanencia en el sistema educativo, el acceso a soluciones de vivienda y el acompañamiento en situaciones de desempleo”, precisó.

Contexto: ¿⁠Cómo reclamar el subsidio de transporte escolar en Bogotá? Consulte los requisitos

Lista de subsidios disponibles de Compensar:

  • Subsidio Monetario: otorga $65.100 cada mes por cada persona a cargo (hijos y/o hermanos huérfanos de padres hasta los 18 años y 11 meses y padres mayores de 60 años) y para afiliados con ingresos de hasta 4 salarios mínimos.
  • Subsidio Educativo: otorga $95.700 una vez al año para hijos o hermanos huérfanos entre 6 y 18 años y 11 meses que reciban el Subsidio Monetario y estén en primaria o secundaria.
  • Subsidio de Construcción en Sitio Propio: entrega hasta $99.645.000, por una sola vez, para levantar vivienda en un lote de propiedad del afiliado.
  • Subsidio de Mejoramiento Habitacional: entrega hasta $31.317.000, por una sola vez, para la instalación inicial de pisos; puntos de baño y cocina; acabados en paredes de zonas húmedas y secas (incluido enchape y pintura); y cielo raso en PVC.
La vivienda de interés social mantiene su atractivo para los inversionistas por su alta demanda y los subsidios disponibles, mientras que la de mayor valor se beneficia por las menores tasas de interés.
Son varios los subsidios. | Foto: iStock
  • Subsidio de Desempleo: da unos $2.135.250 distribuidos en cuatro pagos, que garantizan acceso a salud, ahorro en pensiones y servicios de capacitación e intermediación laboral para trabajadores cesantes.
  • Amparo de Vida: otorga $8.000.000 en caso de fallecimiento del afiliado, destinados a padres e hijos.
Contexto: Renta Joven: anuncian nuevas fechas para entregar transferencias del subsidio

Tenga en cuenta que si quiere acceder a los subsidios, los afiliados deberán realizar la solicitud de forma digital a través del sitio web https://corporativo.compensar.com/subsidio, donde también encontrarán los requisitos y documentos necesarios.

Quienes requieran asistencia o más información pueden comunicarse a la línea (601) 3077001 o consultar las redes sociales oficiales de Compensar.

La caída de la caja no es ideal, pero corresponde a un programa de compra de deuda.
Tenga en cuenta los subsidios disponibles. | Foto: ADOBE STOCK

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Anuncian millonaria recompensa por información del atentado al gobernador de Arauca, Renson Martínez

2. Andrea Serna se destapó tras la expulsión de Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI’: “Qué duro”

3. Sofía Vergara causó sensación al posar junto a su hermana Sandra: estas son las imágenes que generaron reacciones

4. Horóscopo semanal del 10 al 14 de noviembre: predicciones para todos los signos

5. Niña colombiana de 3 años muere en el Caribe durante “migración inversa” hacia Sudamérica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Compensarafiliadossubsidio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.