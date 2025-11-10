Ojo afiliados de Compensar: estos son los subsidios que pueden recibir si cumplen con los requisitos

Los subsidios son uno de los beneficios otorgados a millones de personas y que buscan beneficiarlas a nivel social, al permitirles adquirir productos y servicios que normalmente no podrían adquirir con su nivel de ingresos y gracias a su contexto socioeconómico.

Aunque los Gobiernos normalmente son los principales creadores de distintos programas de subsidio, lo cierto es que también hay entidades de carácter privado que también otorgan una serie de beneficios. Compensar es una de las que ha diseñado algunos subsidios. Aquí le contamos cuáles existen.

Estos son los beneficios. | Foto: 123RF

De acuerdo con las cifras de la entidad, en 2024 la Caja entregó más de 7,9 millones de subsidios, con una inversión que superó los $1,2 billones y que benefició a más de 1,3 millones de afiliados en Bogotá y Cundinamarca.

“Estos recursos se destinaron a cubrir necesidades esenciales como el sostenimiento mensual de los hijos, la permanencia en el sistema educativo, el acceso a soluciones de vivienda y el acompañamiento en situaciones de desempleo”, precisó.

Lista de subsidios disponibles de Compensar:

Subsidio Monetario: otorga $65.100 cada mes por cada persona a cargo (hijos y/o hermanos huérfanos de padres hasta los 18 años y 11 meses y padres mayores de 60 años) y para afiliados con ingresos de hasta 4 salarios mínimos.

otorga $65.100 cada mes por cada persona a cargo (hijos y/o hermanos huérfanos de padres hasta los 18 años y 11 meses y padres mayores de 60 años) y para afiliados con ingresos de hasta 4 salarios mínimos. Subsidio Educativo: otorga $95.700 una vez al año para hijos o hermanos huérfanos entre 6 y 18 años y 11 meses que reciban el Subsidio Monetario y estén en primaria o secundaria.

otorga $95.700 una vez al año para hijos o hermanos huérfanos entre 6 y 18 años y 11 meses que reciban el Subsidio Monetario y estén en primaria o secundaria. Subsidio de Construcción en Sitio Propio: entrega hasta $99.645.000, por una sola vez, para levantar vivienda en un lote de propiedad del afiliado.

entrega hasta $99.645.000, por una sola vez, para levantar vivienda en un lote de propiedad del afiliado. Subsidio de Mejoramiento Habitacional: entrega hasta $31.317.000, por una sola vez, para la instalación inicial de pisos; puntos de baño y cocina; acabados en paredes de zonas húmedas y secas (incluido enchape y pintura); y cielo raso en PVC.

Son varios los subsidios. | Foto: iStock

Subsidio de Desempleo: da unos $2.135.250 distribuidos en cuatro pagos, que garantizan acceso a salud, ahorro en pensiones y servicios de capacitación e intermediación laboral para trabajadores cesantes.

da unos $2.135.250 distribuidos en cuatro pagos, que garantizan acceso a salud, ahorro en pensiones y servicios de capacitación e intermediación laboral para trabajadores cesantes. Amparo de Vida: otorga $8.000.000 en caso de fallecimiento del afiliado, destinados a padres e hijos.

Tenga en cuenta que si quiere acceder a los subsidios, los afiliados deberán realizar la solicitud de forma digital a través del sitio web https://corporativo.compensar.com/subsidio , donde también encontrarán los requisitos y documentos necesarios.

Quienes requieran asistencia o más información pueden comunicarse a la línea (601) 3077001 o consultar las redes sociales oficiales de Compensar.