Esta decisión de la Corte dio una buena señal ante ese antecedente nefasto y manda el mensaje de que no se puede jugar con los recursos pensionales de los colombianos. El Gobierno debería rechazar también de modo contundente estas iniciativas y plantear qué quiere hacer para proteger a la vejez, para que las discusiones sean integrales.

Lograr consensos en esta materia no será fácil y probablemente por eso Duque no la mencionó en su discurso del 20 de julio. Pero eso no significa que los traslados y las pensiones no seguirán siendo un lío creciente.