Bayón resaltó la importancia de llevar a cabo el fracking en el país, pues asegura que con una iniciativa de este tipo Colombia estaría garantizando su autosuficiencia energética en el tiempo.

“La decisión de no hacer los no convencionales es tan importante como la decisión de hacerlos. Si no tuviéramos autosuficiencia energética (eléctrica, gas y combustibles), tendríamos que recurrir a usar recursos de otros sectores de la economía para comprar combustibles, gas y demás. Depende del precio, pero el costo de eso podría ser entre $20, $30 billones o más”, dijo Bayón.

Agregó que la experiencia de Ecopetrol con los no convencionales en Estados Unidos ha sido positiva, lo cual podría hacer que los proyectos pilotos en Colombia se desarrollen de mejor manera.

“Es importante que se dé el debate, lo hemos dicho desde Ecopetrol, los no convencionales no se trata de hacerlo rápido sino de hacerlo bien. Es interesante que se haga todo esto de manera transparente, este es un país que debe transmitirse a que la ciencia y la tecnología nos ayuden a seguir avanzando para seguir dándole acceso a los colombianos a la energía”, dijo Bayón.

A mediados de 2019, Ecopetrol selló una alianza con Occidental Petroleum Corporation (OXY) para desarrollar yacimientos no convencionales (fracking) en Estados Unidos. La producción de crudo se inició en noviembre de 2019 con 400 barriles de petróleo por día.

La producción fue incrementando con el tiempo, tanto así que en enero alcanzó los 2.600 barriles de petróleo por día. En mayo de 2020, la producción del combustible había alcanzado su pico de 4.200 barriles por día, pero en junio la cifra se disparó a los 17.900 barriles por día.

Enajenaciones

Sobre la posibilidad de vender Cenit, filial de transporte de Ecopetrol, Bayón dijo que no cree que esto suceda porque la compañía es un activo estratégico para la petrolera.

“Yo no veo la venta de Cenit. En un año normal, Cenit puede representar hasta el 40% del Ebitda de la compañía”, dijo Bayón.

Reiteró que la decisión de venta tanto de Cenit como de una parte de la participación accionaria de Ecopetrol es de los dueños, que en este caso sería el Gobierno colombiano.

“La decisión de venta será de los dueños, si es que eventualmente llega. Nosotros debemos hacer un manejo responsable y técnico de la compañía”, dijo Bayón.

El Gobierno colombiano tiene estimados ingresos para 2021 cercanos a los $8 billones provenientes de enajenaciones de activos de empresas en las que el Estado tiene participación.