Sin embargo, algunas firmas interesadas en comercializar este tipo de pruebas en el país han manifestado su preocupación por las demoras en el proceso de validación y porque solo se haya validado a unos pocos importadores, lo que podría generar barreras en el acceso a este mercado.

La directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Martha Ospina, respondió a estas preocupaciones. Primero dijo que ya hay ya dos importadores con validación: Annar y Farmagen. Estas empresas traen las pruebas importadas desde Corea y otros orígenes. Las pruebas de estos importadores fueron validadas por el INS la primera y por la Universidad Nacional la segunda.

De otra parte, la funcionaria aclaró que el INS no tiene el monopolio del proceso de validación. Según Ospina, las autoridades establecen el protocolo y además del INS hay por lo menos 110 laboratorios en el país con capacidad para realizar el proceso de validación de estas pruebas.

Algunas compañías que no han recibido la validación por parte del INS se están preguntando si ha habido demoras en aquellos casos en los que el Instituto hacer la validación, porque algunas ya han presentado su información desde hace varias semanas y no han recibido respuesta. Alegan que sin la validación no podrán comercializar las pruebas.

La directora se refirió a estas quejas. Según ella, el proceso de validación de estas pruebas se demora al menos cuatro semanas y por eso hay empresas en lista de espera. Además, como el proceso apenas está empezando en Colombia, era necesario hacer unas primeras pruebas de validación para concretar la eficacia del protocolo que en un primer momento solo tiene carácter teórico. Ahora mismo, dice ella, ya todo está listo para que cualquier importador pueda validar sus pruebas ante cualquier laboratorio de la red disponible.