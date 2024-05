Salarios en Colombia: a 8 de cada 10 trabajadores no les alcanza hasta el final del mes, según estudio. ¿Y a usted?

Como una carrera en la que el aumento salarial sube y el costo de vida no tarda en sobrepasarlo, describieron los participantes de la investigación que divulgó la Universidad Manuela Beltrán, en la que se concluye que a 8 de cada 10 trabajadores en el país no les alcanza el salario para los gastos del mes.

En consecuencia, “los trabajadores viven serias dificultades para cumplir con sus obligaciones económicas”, señala el informe con las conclusiones del estudio. Tanto así que a uno de cada dos ciudadanos la plata que devenga al mes no le alcanza para todo el periodo e, incluso, a la mayoría se les acaba en las primeras dos semanas.

De esa manera, las familias que participaron en la encuesta señalaron sus realidades y la conclusión es que 8 de cada 10 trabajadores manifestó que el salario no les alcanza para todo el mes.

Y no se trata de que los colombianos estén derrochando. De acuerdo con lo expuesto en el estudio, para el 90,2 % la prioridad para usar la plata que devengan es la alimentación. El segundo grupo mayoritario dijo que su prioridad en el gasto es el transporte, pues si no llegan al trabajo no tendrán ni para el tinto. Un 58,7 % dijo que lo más importante que debe cubrir es el costo del arriendo, pues, de puertas para adentro se puede sortear cualquier otra necesidad.